У СБУ розповіли, що продовжують заходи для викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань. Ексбойовика затримали цього разу у Станиці Луганській.

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Затриманий – ексзаступник командира угруповання

Затриманий виявився колишнім заступником керівника командира угруповання бойовиків ОРДЛО. Він втікав від своїх ватажків на територію, яка підконтрольна уряду України. Тут він сподівався оформити ID-паспорт і отримати пенсійні виплати.

Що відомо про бойовика:

Затриманий – мешканець Антрацитівського району.

У 2014 році добровільно приєднався до бойовиків.

Там його призначили заступником ватажка одного з угруповань так званої "Казачьей национальной гвардии".

Цей так званий "підрозділ" брав активну участь у бойових діях української армії на території Краснодонського і Антрацитівського районів Луганщини.

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Чоловік пішов від бойовиків через конфлікт

Чоловік покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками. Вони своїм "підлеглим" платили не грішми, а продуктами. Затриманий потім переховувався на окупованій території.

Зверніть увагу! Наразі затриманому повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань. Суд відправив його під варту.

Посвідчення бойовика / Фото СБУ

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