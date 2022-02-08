За даними контррозвідників спецслужби, житель тимчасово окупованого Луганська очолив так званий "військовий комісаріат" бойовиків. Це сталося у 2015 році.

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На посаді він забезпечував примусовий призов громадян до лав бойовиків,

– мовиться у повідомленні.

Загалом "воєнний комісар" керував мобілізаційними процесами.

Зокрема, ставив мешканців Луганська на "військовий облік" бойовиків. Також чоловік проводив військові збори й зараховував місцевих до так лав так званого "резерву народної міліції окупантів Луганщини".

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Пресслужба СБУ розповіла, що спільно з військовими ЗСУ затримали на Луганщині проросійського бойовика. У лавах окупантів він був стрілком, снайпером і гранатометником.

Окупант брав участь у бойових діях проти сил АТО та ООС.

Зокрема, відкривав вогонь по бронетехніці сил Операції Об'єднаних сил у районі Новоолександрівки та Троїцького Попаснянського району Луганської області.

Допис СБУ:

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Контррозвідники спецслужби встановили, що мешканець тимчасово окупованого Луганська очолив "військовий комісаріат ЛНР" у 2015 році.

На посаді він забезпечував примусовий призов громадян до лав бойовиків.

І загалом керував мобілізаційними процесами: ставив мешканців Луганська на "військовий облік", проводив військові збори, зараховував місцевих до так званого "резерву народної міліції ЛНР" тощо.

Зловмиснику заочно повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.