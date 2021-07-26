Воевала за боевиков на Донбассе: силовики задержали 61-летнюю женщину

Гвардейцы из состава Объединенных сил задержали украинку. 61-летнюю женщину подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Задержание произошло в субботу, 24 июля на одном из блокпостов Луганской области. Сейчас она находится на участке.

Важно Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца

Женщина была на стороне боевиков

Во время обязательной проверки документов на стационарном блокпосту в Луганской области, гвардейцы задержали гражданку Украины. Женщина родилась в одном из райцентров области в 1960 году.

Задержание произошло в 10:00 утра 24 июля 2021 года. Во время проверки с помощью базы данных служащие обнаружили, что 61-летнюю подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Гражданку задержали и доставили в местный отдел полиции. Ей инкриминируют создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, что предусматривает статья 260 Уголовного кодекса Украины.

Задержали боевиков: последние новости

В апреле украинские правоохранительные органы в Днепре задержали мужчину, который воевал на стороне "Войска Донского".

30 июня в Киеве удалось задержать боевика из Луганской области, который изображал переселенца.

Боевики задержали своего "собрата", ранее служившего в украинском МВД.

С 16 по 22 июля гвардейцы из состава Объединенных сил задержали троих подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.