Затримання відбулось у суботу, 24 липня на одному з блокпостів Луганщини. Наразі вона перебуває у відділку.

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Жінка була на боці бойовиків

Під час обов'язкової перевірки документів на стаційному блокпосту у Луганській області, гвардійці затримали громадянку України. Жінка народилась в одному із райцентрів області у 1960 році.

Затримання відбулось о 10:00 ранку 24 липня 2021 року. Під час перевірки за допомогою бази даних службовці виявили, що 61-річну підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань.

Громадянку затримали та доставили до місцевого відділу поліції. Їй інкримінують створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що передбачає стаття 260 Кримінального кодексу України.

Зверніть увагу! З 16 до 22 липня гвардійці зі складу Об'єднаних сил затримали трьох підозрюваних у причетності до незаконних збройних формувань.

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