Затримання відбулось у суботу, 24 липня на одному з блокпостів Луганщини. Наразі вона перебуває у відділку.
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Жінка була на боці бойовиків
Під час обов'язкової перевірки документів на стаційному блокпосту у Луганській області, гвардійці затримали громадянку України. Жінка народилась в одному із райцентрів області у 1960 році.
Затримання відбулось о 10:00 ранку 24 липня 2021 року. Під час перевірки за допомогою бази даних службовці виявили, що 61-річну підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань.
Громадянку затримали та доставили до місцевого відділу поліції. Їй інкримінують створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що передбачає стаття 260 Кримінального кодексу України.
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