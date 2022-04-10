Воевать бок о бок с украинскими военными – это честь для нас, – боец иностранного легиона

Украину от оккупантов защищают не только наши бойцы, но и иностранцы. Среди них – Сандра. Она восхищается смелостью и несгибаемостью украинского народа.

Как рассказала она в сюжете Военного телевидения Украины, прибыла легионерка вместе с другими иностранцами. Команда ее состоит из бывших спецназовцев из США и Великобритании.

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Иностранные бойцы имеют годы опыта

Она добавила, что у иностранных бойцов годы опыта. И это не первый их опыт в войне. Также она рассказала, что имела честь воевать бок о бок с украинцами.

Мы имели честь воевать и работать с украинскими военными. Они мотивируют нас каждый день. Это самые храбрые и благодарные люди и солдаты, которых мы когда-либо встречали,

– подчеркнула она.

Смотрите сюжет о легионерке Сандре:

Сандра добавила, что благодарна за то, как украинцы обращались с иностранными военными. В то же время ее огорчает то, что россияне выбирают мишенью гражданских, совершают преступления против мирного населения.

Мы были здесь (в Украине – 24 канала) с самого начала. И останемся здесь до конца,

– подчеркнула Сандра.

Украинскую нацию легионерка считает очень смелой, скромной, благодарной и отзывчивой. Для нее большая честь быть полезной и помогать нашему народу.

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