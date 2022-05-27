Воин Иван более 22 лет служит в ВСУ и даже после инфаркта воюет за Украину

Из своих 49 лет – более 22 лет воин Иван посвятил 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Он наблюдал почти весь путь его формирования.

По словам Ивана, когда у него случился второй инфаркт, его комиссовали. Однако теперь он пришел, потому что понимает, что его опыт может помочь ВСУ. При этом мужчина живет на пилюлях, но делает все, что может.

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В ОМБр рассказали, что Иван с первых дней российской агрессии находится в составе бригады и защищает государство.

Какими были его первые дни мобилизации в 2014 году

Военный вспомнил, что 1 марта 2014 был дома после дежурства и занимался домашними делами.

Звонит мне комбат и на эмоциях говорит, что тревога. Срочный сбор по территории части. Конечно, я не поверил в серьезность этой тревоги. Сказал жене, что ненадолго бегу к части, потому что тревога. Как вышел из дома, то уже и не вернулся в том году,

– рассказал Иван.

Известно, что он героически воевал в таких населенных пунктах, как Дебальцево, Волноваха, Новотроицкое и другие.

Он отметил, что не ожидал войны. При этом добавил, что в действиях врага много бессмысленности. А после того, что россияне совершили под Иловайском, не удивился, что они пошли на мирные города.

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Тогда воин понял, что не сможет сидеть дома, когда орда нападает на родную страну и наращивает силы для атак.

"Не знал как сказать жене о своей мобилизации. Поехал в деревню, подумал. Все же, сказал жене и началась "буря". Жена кричала, не отпускала. Я убежал из дома. Переждал на даче пока пересердится и вернулся. Собрал вещи и снова в путь», – вспомнил Иван.

Он добавил, что москаля следует гнать с нашей земли. Пусть наведут порядок у себя там: воду проведут в дома, азбуку изучат, освободят людей на собственных территориях от бедности и голода.

"Скажу так: паника порождает необдуманные поступки. Когда весь народ вместе восстанет, то Россия исчезнет", - подытожил украинский защитник Иван.

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