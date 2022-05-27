За словами Івана, коли в нього стався другий інфаркт, його комісували. Проте тепер він прийшов, бо розуміє, що його досвід може допомогти ЗСУ. При цьому чоловік живе на пігулках, але робить все, що може.

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В ОМБр розповіли, що Іван з перших днів російської агресії перебуває в складі бригади та боронить державу.

Якими були його перші дні мобілізації у 2014 році

Військовий пригадав, що 1 березня 2014 року був вдома після чергування та займався домашніми справами.

Телефонує мені комбат і на емоціях каже, що тривога. Терміновий збір на території частини. Звичайно ж, що я не повірив в серйозність цієї тривоги. Сказав дружині, що ненадовго біжу до частини, бо тривога. Як вийшов з дому, то вже і не повернувся того року,

– розповів Іван.

Відомо, що він героїчно воював в таких населених пунктах як Дебальцево, Волноваха, Новотроїцьке та інші.

Він зазначив, що не очікував війни. При тому додав, що в діях ворога багато безглуздості. А після того, що росіяни зробили під Іловайськом, не здивувався, що вони пішли на мирні міста.

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Тоді воїн зрозумів, що не зможе сидіти вдома коли орда нападає на рідну країну і нарощує сили для атак.

"Не знав як сказати дружині про свою мобілізацію. Поїхав в село, подумав. Все ж, сказав дружині й почалася "буря". Дружина кричала, не відпускала. Я втік з дому. Перечекав на дачі поки пересердиться та повернувся. Зібрав речі і знову в дорогу", – пригадав Іван.

Він додав, що москаля слід гнати з нашої землі. Нехай наведуть лад у себе там: воду проведуть у будинки, абетку вивчать, визволять людей на власних територіях від бідності та голоду.

"Скажу так: паніка породжує необдумані вчинки. Коли весь народ разом повстане то Росія зникне", – підсумував український захисник Іван.

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