Майдановец из Крыма, прошедший АТО: на войне погиб Владимир Гаврилюк

На передовой погиб участник Евромайдана и бывший воин АТО Владимир Гаврилюк. Известно, что мужчина воевал в Донецкой области, где сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

Без отца осталось 2 детей. О гибели военнослужащего сообщила его супруга Юлия Гаврилюк в своих соцсетях.

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Герой погиб в канун Нового года

Владимир Гаврилюк был родом из Винницкой области. С 2000 года жил в Крыму, а в 2014 году был вынужден уехать из-за аннексии полуострова. Тогда записался в батальон "Золотые ворота" и поехал в Луганскую область защищать родную страну.

С началом полномасштабного вторжения Владимир Гаврилюк вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Воевал в Донецкой области.

Владимир Гаврилюк / Фото Юлии Гаврилюк

О смерти Героя стало известно в канун Нового года, 30 декабря. Жена воина Юлия ждала мужа с двумя детьми.

Мой любимый. Наш герой. Наш защитник. Ты с первого дня пошел защищать нашу землю. Не представляю жизнь без тебя. Таких, как ты, просто больше нет... Спи с миром, ты много успел сделать в жизни, но так и не начал радоваться нашим победам… наконец-то ты обрел покой,

– написала Юлия Гаврилюк.

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На фронте погибла 28-летняя Владислава Черных

28 декабря погибла военнослужащая "Хартии" Владислава Черных. Девушка была медиком и аспиранткой Национального фармацевтического университета.

В "Хартию" Владислава пришла как медик, но работала и в разведке. Впоследствии стала пилотом дронов разного назначения – разведчиков, бомбардировщиков и камикадзе.

Девушке было всего 28 лет. Погибла защитница во время боевого задания в Харьковской области.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и друзьям павших Героев Украины.