В воскресенье, 2 апреля, Хмельницкий, а затем всю Украину всколыхнула новость об избиении военного Артура Ананьева в одной из церквей Московского патриархата в Хмельницком. Конечно, это возмутило множество людей, поэтому под стенами храма появилось немало протестующих через некоторое время.

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Митинги вполне мирные

Заметим, что пока конфликтных ситуаций не возникало со времени, когда у стен церкви появилось немало людей. Вместе с тем из видео ясно, что митингующие не настроены на драки, хотя священнослужители УПЦ Московского патриархата заявляют, что протестующие готовят провокации.

Кроме того, следует сказать, что масса кричит "позор", очевидно, обращаясь к московским попам, которые с помощью кулаков решили выяснить отношения с военным Ананьевым.

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Московские попы говорят о штурме

Около 18:00, 2 апреля в социальных сетях УПЦ Московского патриархата появилось сообщение, в котором говорится, что в храм сначала приезжал местный чиновник, якобы "устроивший провокацию", а впоследствии "радикалы", якобы ворвавшиеся на территорию святыни.

Они (митингующие – 24 Канал) толкают верующих и кричат "Долой московского попа!" Прихожане собора молятся на паперти храма и сдерживают рейдеров,

– говорится в сообщении "агентов ФСБ в рясах".

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