В воинской части Краматорска почтили киборгов: в аэропорту погибли 60 их собратьев

В Краматорске в воинской части 81 отдельной аэромобильной бригады 20 января почтили защитников Донецкого аэропорта. Во время митинга-реквиема раздался звон по погибшим героям.

Всего за 8 месяцев обороны аэропорта погибли 60 их собратьев. Четверо из них посмертно почтены званием Героя Украины.

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Звучали имена каждого

Во время чествования под звуки колокола озвучили имена каждого из павших, а военный капеллан провел литургию за героями. Также состоялось возложение цветов к мемориалу "Защитникам Украины".

В боях за Донецкий аэропорт погибло 60 их собратьев / Фото с фейсбук-страницы Донецкой ОГА

"Не могу в этот день не вспомнить о защитниках, которые отдали свою жизнь, чтобы будущие поколения нашей страны никогда не знали, что такое война. Об их подвигах будут рассказывать на уроках патриотизма. Они всегда останутся в наших сердцах", – сообщил заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Во время чествования под звуки колокола озвучили имена погибших / Фото с фейсбук-страницы Донецкой ОГА

Оборона Донецкого аэропорта

Начались бои 26 мая 2014 года после того, как пророссийские подразделения боевиков захватили здания аэропорта.

За доблесть и способность круглосуточно ввести бои украинских защитников аэропорта назвали киборгами.

Во время защиты ДАП погибли более 200 украинских воинов, еще более полтысячи получили ранения.

Самый трагический момент обороны – это 19 января 2015 года. В этот день из-за подрыва рухнуло перекрытие терминала.

20 января 2015 года из-за второго подрыва погибли 58 украинских героев.

21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военных, поскольку объект в результате многочисленных боев полностью разрушили и он стал не пригодным для обороны.

22 января с территории терминалов с боями вышли 20 украинских бойцов.

Всего оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня.

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Вчера, 20 января 2022 года, Министерство обороны и Вооруженные силы Украины подписали совместный приказ. В нем говорится о ежегодном проведении памятных мероприятий ко Дню чествования защитников Донецкого аэропорта – 20 января. До этого такой датой было 16 января.