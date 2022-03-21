Воины Королевской бригады уничтожили 3 вражеских танка, БТР и МТЛБ врага на Луганщине

Украинские герои продолжают наносить российским оккупантам мощные удары. В Луганской области удалось отличиться 24 ОМБр имени короля Даниила.

Королевская бригада продолжила удачный сезон охоты на технику российских оккупантов. Добыча выдалась на славу.

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Новые достижения Королевской бригады

Бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили вражескую технику в Луганской области. Нашим героям удалось ликвидировать три танка Т-72, БТР-82 и МТЛБ российских оккупантов.

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