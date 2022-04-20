Воины Королевской бригады уничтожили наемников ЧВК "Лига" под Попасной

Бывшие вагнеровцы столкнулись в бою с украинскими защитниками и остались навсегда в Украине. Королевская бригада успешно ликвидировала наемников ЧВК "Лига", пытавшихся попасть в Попасную.

На подходе к луганской Попасной русских наемников встретили украинские военные. Они не позволили оккупантам пройти штурмом и нанесли россиянам значительные потери.

Важно Гибель Героя Ярослава Шинкаренко и эвакуация из Мариуполя: основное за 56-й день войны

В 24 ОМБр имени короля Даниила сообщили, что оккупантам здесь особенно рады – всех, кто приходит в Украину с оружием в руках, ждет украинский гнев.

Оккупанты почти добежали до Попасной, устали и получили "заслуженный вечный отдых". Королевичи всегда так радостно встречают всех, кто с оружием в руках приходит на нашу Родину,

– написала Королевская бригада.

В сообщении ОМБр добавили и фото убитых оккупантов. 24 канал не может опубликовать их согласно редакционной политике, однако просмотреть их можно здесь.

Смотрите также: ВСУ уничтожили новейший танк РФ: как идет подготовка к параду на 9 мая