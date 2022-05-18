Воины ООС отбили 16 атак россиян: уничтожили много техники оккупантов

18 мая 2022 , 21:58
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Источник:

Группировка Объединенных сил

Горячая борьба мужественных украинских воинов с рашистами продолжается. В зоне ООС враг упорно лезет в атаку, но получает отпор и терпит новые потери.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на территории Украины. Они встречаются с сопротивлением наших искусных бойцов, разрушающих все планы рашистов.

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Атаки и потери врага в зоне ООС

 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська