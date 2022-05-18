Воины ООС отбили 16 атак россиян: уничтожили много техники оккупантов
18 мая 2022 , 21:58Читати новину українською
Источник:Группировка Объединенных сил
Горячая борьба мужественных украинских воинов с рашистами продолжается. В зоне ООС враг упорно лезет в атаку, но получает отпор и терпит новые потери.
Российские оккупанты продолжают наступательные действия на территории Украины. Они встречаются с сопротивлением наших искусных бойцов, разрушающих все планы рашистов.
Читайте также: В Минобороны прокомментировали циничные намерения России признать "Азов" террористами