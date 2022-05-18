Російські окупанти продовжують наступальні дії на території України. Вони зустрічаються із спротивом наших майстерних бійців, які руйнують усі плани рашистів.

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Атаки і втрати ворога у зоні ООС