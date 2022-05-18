Російські окупанти продовжують наступальні дії на території України. Вони зустрічаються із спротивом наших майстерних бійців, які руйнують усі плани рашистів.
Читайте також У Міноборони прокоментували цинічні наміри Росії визнати "Азов" терористами
Гаряча боротьба мужніх українських воїнів з рашистами триває. У зоні ООС ворог вперто лізе в атаку, але отримує відсіч та зазнає нових втрат.
Джерело:Угруповання Об'єднаних сил
Російські окупанти продовжують наступальні дії на території України. Вони зустрічаються із спротивом наших майстерних бійців, які руйнують усі плани рашистів.
Читайте також У Міноборони прокоментували цинічні наміри Росії визнати "Азов" терористами