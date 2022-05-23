Воины ООС отразили 16 атак россиян: уничтожили танки, бронированную технику и беспилотники

Военнослужащие группировки Объединенных сил продолжают защищать определенные районы ответственности в Донецкой и Луганской областях. Сегодня было отбито 16 атак врага. В сутки воины ликвидировали более 20 единиц вражеской техники, в том числе и беспилотники.

Такую информацию сообщили на фейсбуке на странице группировки Объединенных сил. Там отметили, что русские войска используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки, минометы разных систем вдоль всей полосы обороны.

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Как украинские воины отражали 16 атак врага

Защитники и защитницы Украины из состава группировки Объединенных сил за 23 мая отразили 16 атак врага. В частности, сообщается, что на одной локации продолжаются бои с захватчиками.

Сокрушительные потери украинцы нанесли врагу в живой силе и технике. Военнослужащие группировки Объединенных сил ликвидировали:

8 танков;

22 единицы боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Наши герои преуспели в небе над украинским Донбассом: сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов!

– отметили в сообщении.

Россияне обстреляли 38 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей

Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам Донецкой и Луганской областей.

Вражеская армия прицельно стирает с земли населенные пункты Донбасса. Они стремятся получить территории любой ценой и не важно, останется ли там что-нибудь живое. За минувшие сутки наемники Путина обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты разрушили и повредили 62 гражданских объекта. Среди них 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции.

В результате беспощадных ударов армии агрессора погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Точное количество пострадавших невозможно определить из-за интенсивности боев на этих территориях.

Потери россиян в кровавой войне против Украины по состоянию на 23 мая

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наибольшие потери за минувшие сутки враг понес на Бахмутском направлении.

личного состава – 29 200 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1293 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3 166 (+25) единиц;

артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6) единиц;

крылатых ракет – 110 (+3) единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;

специальной техники – 43 единицы.

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