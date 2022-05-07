Воины теробороны уничтожили МТЛБ и новейший танк российских оккупантов Т-90М

Россия армия каждый день несет потери в войне против Украины. Украинские воины уничтожают технику оккупантов по всей линии фронта.

Уничтоженной техникой врагов похвастались бойцы теробороны Харьковщины. Они из гранатометов уничтожили плавучий бронетранспортер МТЛБ и вражеский танк.

Достойно внимания Змеиный – новый сериал, идущий на рекорд по масштабам потерь врага: впечатляющее видео

Также наши защитники захватили трофеи представителей российской армии.



Вражеский МТЛБ, уничтоженный в боях вблизи Харькова / Фото Территориальная оборона ВС Украины

Произошло это несколько дней назад во время боя за Старый Салтов Харьковской области. Этот поселок на берегу реки Северский Донец к востоку от Харькова. Фотографию подбитого танка опубликовал еще 4 мая журналист Андрей Цаплиенко.



Андрей Цаплиенко на фоне подбитого российского танка Т-90М / Фото facebook.com/andriy.tsaplienko

А 5 мая Генштаб ВСУ сообщил о неудачной попытке наступления оккупантов в районе населенного пункта Старый Салтов.

Уничтожен уникальный танк

Уже впоследствии оказалось , что уничтоженный танк – это новая модификация Т-90М. Таких танков в российской армии всего около сотни. Его представили в 2016 году. А в российскую армию он поступил только в 2020 году. И получили его самые боеспособные российские части.

Это модификация танка Т-90 (который сам является модификацией Т-72). Однако у него много отличий от своего предшественника, среди которых улучшенная броня, модернизированная пушка и новейшая система спутниковой навигации. российские особенно хвастались его защитой. Как оказалось, его можно уничтожить и выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, что и подтвердили украинцы.

К теме: Украина уничтожает самые современные танки России: оккупантам понадобится много времени, чтобы восстановиться

Уничтожение такого танка ставит под большой удар обороноспособность России. А ведь с ним погиб и экипаж. Учитывая, что такой танк был передан передовым военным частям, то на их подготовку потратили немало времени и ресурсов.

Еще одна причина – танк комплектуется большим количеством деталей иностранного происхождения. А сейчас на Россию наложили санкции, поэтому получить эти комплектующие невозможно. И ремонт и восстановление такого танка быстро невозможно. Надо искать заменители, на что нужно время. Британские военные указывают, что на это может уйти и десятилетие .