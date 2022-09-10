Воины ВСУ спели гимн Украины под звуки скрипки – видео пронимает до слез

Воины ВСУ проникновенно спели гимн Украины под звуки скрипки. Трогательные кадры поразили тысячи украинцев.

Опубликованное в сети видео стало вирусным, сообщает 24 канал. Люди признаются, что не могут сдержать слез.

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Украинцы и иностранцы восхищаются певческим талантом героев ВСУ.

Воины ВСУ спели гимн Украины: смотрите проникновенное видео

Украинские военные покорили сеть треком о Херсоне

Герои ВСУ, которые освобождают родную землю от российских захватчиков, восхитили сеть своей креативностью и талантом к музыке. Военные исполнили трек о Херсоне по мотиву песни Степана Гиги.

Херсон, Херсон! Мені щоночі сниться. Крізь сон, крізь сон. Херсон мені сміється! Цей сон, цей сон! Мене не покидає. Крізь сон, крізь сон. Херсон мене чекає,

– спели защитники.

Украинские песни – в топе Apple Music

По состоянию на сентябрь 2022 года в топе украинского Apple Music – 10 украинских песен. Речь идет о:

Skofka – "Чути гімн";

CHEEV – "Гарно так";

100лиця і Skylerr – "Вечорниці";

Chico and Qatoshi – "Ластівки";

Kalush і Skofka – "Додому";

Enleo – "Інша любов";

Jockii Druce – "Боі стули пельку";

KOLA – "Чи разом";

Kalush Orchestra – "Стефанія";

SHUMEI – "Біля тополі".

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