Опубліковане у мережі відео стало вірусним, інформує 24 канал. Люди зізнаються, що не можуть стримати сліз.

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Українці та іноземці захоплюються співочим талантом героїв ЗСУ.

Воїни ЗСУ заспівали гімн України: дивіться проникливе відео

Українські військові підкорили мережу треком про Херсон

Герої ЗСУ, які звільняють рідну землю від російських загарбників, захопили мережу своєю креативністю та талантом до музики. Військові виконали трек про Херсон на мотив пісні Степана Гіги.

Херсон, Херсон! Мені щоночі сниться. Крізь сон, крізь сон. Херсон мені сміється! Цей сон, цей сон! Мене не покидає. Крізь сон, крізь сон. Херсон мене чекає,

– заспівали захисники.

Українські пісні – у топі Apple Music

Станом на вересень 2022 року у чільній десятці українського Apple Music – усі українські пісні. Мовиться про:

Skofka – "Чути гімн";

CHEEV – "Гарно так";

100лиця і Skylerr – "Вечорниці";

Chico and Qatoshi – "Ластівки";

Kalush і Skofka – "Додому";

Enleo – "Інша любов";

Jockii Druce – "Боі стули пельку";

KOLA – "Чи разом";

Kalush Orchestra – "Стефанія";

SHUMEI – "Біля тополі".

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