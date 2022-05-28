Воины ВСУ уничтожили на Востоке более трехсот оккупантов, техники у врага тоже стало меньше

Наши Вооруженные Силы уничтожили несколько десятков русских военных. Также враг потерял до 10 единиц техники.

Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Восход". Таковы успехи Вооруженных Сил Украины за 28 мая – 94-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

На Донетчине из-за обстрелов остановили работу Славянской ТЭС

На Востоке ВСУ атаковали кафиров

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 28 мая, наши воины уничтожили личного состава – до 33 (говорится о российских военных – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Кроме того, кафиры потеряли:

1 танк;

5 АТТ.

Следует вспомнить, что 27 мая на территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные Силы Украины отбили 8 вражеских атак и уничтожили:

5 танков русских оккупантов;

10 единиц боевой бронированной техники противника;

4 автомобиля захватчиков, один из них – с боекомплектом.

Более того, подразделения украинской противовоздушной обороны над Донбассом сбили беспилотник типа "Орлан-10".

Из-за действий кафиров не работает Славянская ТЭС

В "Донбассэнерго" заявили, что российские кафиры наносили по территории региона постоянные ракетные и артиллерийские обстрелы. В результате действий оккупантов прекратила работу Славянская ТЭС.

...Работу Славянской ТЭС решили прекратить, чтобы сохранить жизнь и здоровье, а также эвакуировать работников и членов их семей на более безопасные территории. Станция не работает с 27 мая,

– говорится в сообщении.

Также в "Донбассэнерго" объяснили, что станция продолжала работать в течение всей полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

В частности, работники электростанции героически исполнял свои обязанности, обеспечивали работу оборудования и запуск электроэнергии в объединенную сеть Украины.

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Кратко о ситуации на Донбассе

Вечером 27 мая Владимир Зеленский в обращении рассказал, что ситуация в Донбассе сложная. Ведь российские кафиры сосредоточили на территории Луганщины и Донетчины максимум артиллерии и резервов.

Также кафиры на Донбассе наносят ракетные удары и применяют авиацию. Президент Украины объяснил, что враг пытается хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля.

В Пентагоне рассказали, почему враг на Донбассе смог продвинуться . Это произошло потому, что там более ровный и открытый рельеф, много полей, маленьких городов и сел. Кроме того, на этих землях российские кафиры продвигаются осторожнее, чтобы не зайти слишком далеко. Представитель Минобороны США также напомнил, что Восток Украины ближе к границе с Россией и их логистическими центрами с ресурсами.

Кроме того, представитель Пентагона Джон Кирби объяснил, что нет надежды на переговоры с Россией. В частности, потому, что Владимир Путин на Донбассе продолжает наращивать войска, взимать технику, наносить авиаудары. Также Кирби вспомнил слова государственного секретаря США, что Владимир Путин может прямо и сейчас сделать правильную вещь – вывести войска и сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским и вести добросовестные переговоры.

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