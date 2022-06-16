В Минобороны рассказали секрет успешной работы наших защитников: концентрация, а затем 2 точных выстрела из "Стугни-П".

Украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-35М: эффектное видео

Они мужественны. Они отважны. Потому что воюют и стоят за свою землю, за Украину! Оккупантам на нашей земле – только пленение или смерть!

– отметили в Минобороны.

Кроме того, показали эффектное видео уничтожение БМП:

Кстати, львовские десантники 15 июня уничтожили 2 элитных танка России Т-90 "Владимир". По каждому попали из Javelin. После взрыва с него на большое расстояние даже полетели обломки, оставлявшие след дыма.

Безумные потери врага

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России уничтожили уже 32 950 кафиров . При этом в Генштабе ВСУ отметили, что эти цифры приблизительны, поскольку интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.

Кроме того, ВСУ "минунули" тысячи единиц техники врага:

танков – 1449 единиц;

боевых бронированных машин – 3545 единиц;

артиллерийских систем – 729 единиц;

РСЗО – 233 единицы;

средств ПВО – 97 единиц;

самолетов – 213 единиц;

вертолетов – 179 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 591 единица;

крылатых ракет – 129 единиц;

кораблей/катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 единицы;

специальной техники – 55 единиц.

Из-за безумных потерь у захватчиков наблюдают угнетенное моральное состояние. Они даже отказываются участвовать в боях. В Луганской области 15 июня к 200 россиянам скрылись с линии фронта. В Генштабе рассказали, что личный состав 1-й отдельной мотострелковой бригады врага отказался идти в наступление в направлении населенного пункта Николаевка.

Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщал, что российская армия теряет бойцов сотнями. В частности, в районе Северодонецка. Несмотря на это, они все равно лезут в бой. ВСУ держат мощную оборону.

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