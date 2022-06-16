У Міноборони розповіли секрет успішної роботи наших захисників: концентрація, а потім 2 влучних постріли зі "Стугни-П".

До речі Українські бійці збили російський вертоліт Мі-35М: ефектне відео

Вони мужні. Вони відважні. Бо воюють і стоять за свою землю, за Україну! Окупантам на нашій землі – лише полон або смерть!

– наголосили в Міноборони.

Крім того, показали ефектне відео знищення БМП:

До речі, львівські десантники 15 червня знищили 2 елітних танки Росії Т-90 "Владімір". По кожному влучили з Javelin. Після вибуху з нього на велику відстань навіть полетіли уламки, які залишали слід диму.

Шалені втрати ворога

Українські оборонці від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили вже 32 950 окупантів. При цьому у Генштабі ЗСУ наголосили, що ці цифри – приблизні, оскільки інтенсивність бойових дій ускладнює підрахунок вбитих окупантів.

Крім того, ЗСУ "мінуснули" тисячі одиниць техніки ворога:

танків – 1449 одиниць;

бойових броньованих машин – 3545 одиниць;

артилерійських систем – 729 одиниць;

РСЗВ – 233 одиниці;

засобів ППО – 97 одиниць;

літаків – 213 одиниць;

гелікоптерів – 179 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 591 одиниця;

крилатих ракет – 129 одиниць;

кораблів /катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 одиниці;

спеціальної техніки – 55 одиниць.

Через шалені втрати в загарбників спостерігають пригнічений моральний стан. Вони навіть відмовляються брати участь в боях. У Луганській області 15 червня до 200 росіян втекли з лінії фронту. У Генштабі розповіли, що особовий склад 1 окремої мотострілецької бригади ворога відмовився йти у наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російська армія втрачає бійців сотнями. Зокрема, в районі Сєвєродонецька. Попри це, вони все одно лізуть у бій. ЗСУ тримають потужну оборону.

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