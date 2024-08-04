Этот обстрел иранские власти хотят осуществить в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гании. Его убили 31 июля в Тегеране.

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Иран готовится к обстрелу Израиля

Журналисты Axios рассказали, что на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США Майкл Курила. Поездка генерала в регион была запланирована еще до эскалации между Израилем, Ираном и "Хезболлой".

По словам авторов материала, ожидается, что сейчас Курила воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать международную и региональную коалицию, которая помогла защитить Израиль от иранской атаки 13 апреля.

В издании напомнили, что лидеры Ирана и "Хезболлы" публично пообещали отомстить за недавние убийства высшего военного командира Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Гании. Иран, и палестинское движение возлагают ответственность за эти действия на Израиль, хотя израильские власти не подтвердили и не отрицают свою причастность к ним.

В ответ на эскалацию напряженности Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, разворачивая дополнительные военные корабли и истребители в регионе в ожидании возможного нападения Ирана на Израиль.

Американские чиновники готовятся к иранскому возмездию, которое, по их мнению, может быть подобным нападению на Израиль 13 апреля, но может быть еще более масштабным и привлечь силы "Хезболлы" из Ливана.

К слову, журналисты The Times of Israel писали, что Иран планирует запустить дроны из Сирии по Израилю. Их могут запустить из районов вблизи Дамаска и из сирийской пустыни. В то же время израильские военные заверили, что готовится к ответному удару со стороны Ирана и его союзников.