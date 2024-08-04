Цей обстріл іранська влада хоче здійснити у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Його вбили 31 липня в Тегерані.

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Іран готується до обстрілу Ізраїлю

Журналісти Axios розповіли, що на Близький Схід прибув голова Центрального командування Збройних сил США Майкл Курила. Поїздка генерала до регіону була запланована ще до ескалації між Ізраїлем, Іраном та "Хезболлою".

За словами авторів матеріалу, очікується, що зараз Курила скористається поїздкою, щоб спробувати мобілізувати міжнародну та регіональну коаліцію, яка допомогла захистити Ізраїль від іранської атаки 13 квітня.

У виданні нагадали, що лідери Ірану та "Хезболли" публічно пообіцяли помститися за нещодавні вбивства вищого військового командира Фуада Шукра та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Іран, і палестинський рух покладають відповідальність за ці дії на Ізраїль, хоча ізраїльська влада не підтвердила і не заперечила свою причетність до них.

У відповідь на ескалацію напруженості Сполучені Штати посилюють свою військову присутність на Близькому Сході, розгортаючи додаткові військові кораблі і винищувачі в регіоні в очікуванні можливого нападу Ірану на Ізраїль.

Американські чиновники готуються до іранської відплати, яка, на їхню думку, може бути подібною до нападу на Ізраїль 13 квітня, але може бути ще більш масштабною і залучити сили "Хезболли" з Лівану.

До слова, журналісти The Times of Israel писали, що Іран планує запустити дрони з Сирії по Ізраїлю. Їх можуть запустити із районів поблизу Дамаска та з сирійської пустелі. Водночас ізраїльські військові запевнили, що готується до удару у відповідь з боку Ірану та його союзників.