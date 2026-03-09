Генерал армии отреагировал на отправку военных и экспертов из Украины в Иран
- Генерал армии Николай Маломуж заявил, что Украина может консультировать и способствовать технологически странам, которые противодействуют иранским "Шахедам", но военные специалисты должны оставаться в Украине.
- Он предположил, что Россия не будет передавать "Шахеды" Ирану из-за риска конфронтации с коалицией во главе с США, хотя могут быть какие-то отдельные тайные передачи.
США и страны Ближнего Востока обращаются к Украине за помощью в противодействии иранским "Шахедам". Наше государство уже предоставило технологии, консультации и содействие.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил 24 Каналу мнение, что Киев может консультировать и способствовать технологически. Однако военные специалисты должны выполнять задачи именно в Украине.
К теме Есть что предложить: какую помощь странам Ближнего Востока может предоставить Украина и что за это получит
"Я за то, чтобы технологии, совместное производство могли использоваться для защиты и тех стран, которые нам помогают. Но свои контингенты, беспилотники надо использовать на нашей территории. Потому что мы обеспечиваем жизнь людей, и приоритет на фронте", – подчеркнул он.
По словам генерала армии, силы должны были на украинской территории, потому что ежедневно продолжаются российские удары, гибнут украинцы. В Украине должен быть каждый военный, который умеет сбивать дроны. В частности, в системах других моделей действий. Например, антидронов, авиации, антиракетных систем.
Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может предоставить партнерам дроны-перехватчики в обмен на ракеты к ПВО Patriot. По его словам, наше государство получило запросы от партнеров о передаче опыта противодействия "Шахедам", но в то же время Украина сама нуждается в помощи союзников. Также украинский лидер ответил, когда украинцы прибудут на Ближний Восток. Первая группа украинских экспертов отправляется 9 марта.
Сможет ли Россия помогать Ирану?
Николай Маломуж предположил, что Россия не будет рисковать передавать "Шахеды" Ирану. С одной стороны, они нужны оккупантам на фронте. С другой стороны, это будет прямая конфронтация с коалицией во главе с США.
Поэтому маловероятно, что будет что-то поставлено. Возможно, какие-то отдельные целевые единицы или какие-то системы. Это может быть очень тайно. Но если системно для того, чтобы они истощали систему ПВО, то США и Россия здесь не в равных условиях,
– считает экс-руководитель Службы внешней разведки.
Штаты вместе с союзниками имеют не только ракеты для сбивания беспилотников, ракет. Это целая комплексная система РЭБ, зенитно-ракетных моделей действия, многоцелевых ударов по дронам и так далее.
Дроны-перехватчики – это только один из элементов защиты от тех же "Шахедов". Основные меры – это комплексные зенитно-ракетные, радиотехнические, ракетные комплексы. Сегодня они действуют на этом направлении.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
9 марта Иран снова запустил баллистику на Турцию. Это произошло уже во второй раз. После этого ее перехватили системы противовоздушной обороны НАТО. Обломки ракеты упали вблизи города Газиантеп в южно-центральной части страны, жертв в результате атаки нет. Турецкое Минобороны уже опубликовало "предупреждение" для Ирана.
США ударили по трем иранским танкерам в Персидском заливе. Они могли перевозить нефть. На суднах возникли мощные возгорания с большим облаком дыма.