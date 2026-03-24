Причина очень странная: блогер предположил, почему Трамп не признает помощь Украины в войне против Ирана
- Президент Владимир Зеленский сообщил об отправке более 200 украинских специалистов на войну в Иран, тогда как Дональд Трамп не признает потребность в помощи Украины.
- Блогер Виталий Дан предположил, что Трамп может не знать о поддержке Украины или ему может быть стыдно признавать ее из-за большого военного бюджета США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 200 украинских специалистов были отправлены на войну в Иран. В то же время Дональд Трамп заверил, что США не нуждаются в помощи Украины.
Есть ряд причин, почему Трамп не признает поддержку со стороны Украины. Блогер Виталий Дан озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп может или не знать о помощи со стороны Украины, или ему может быть стыдно.
Почему Трампу может быть стыдно?
Виталий Дан отметил, что Трамп может быть не уведомлен о том, что министерство войны США и у кого просит. Как показывает практика, он не читает те документы, которые ему дают, а слушает людей.
Также Трампу может быть немного стыдно и неприятно признавать помощь со стороны Украины. Потому что у США есть бюджет на триллион долларов в 2025 году. По данным некоторых журналистов, в 2026 году он собирается просить полтора триллиона долларов.
В Украине, если я не ошибаюсь, весь ВВП примерно 200 миллиардов. Учитывая эту статистику, не унизительно ли просить военную помощь у страны, которая в год зарабатывает в 5 раз меньше, чем один твой военный бюджет за этот год? Ты вынужден ходить по миру и просить. В частности, у Украины, которая, по словам республиканцев, была "нищей",
– подчеркнул блогер.
Трамп не признает помощи Украине: главное
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины с защитой от беспилотников на фоне обострения на Ближнем Востоке. Он прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о помощи в противодействии иранским "Шахедам" и публично отрицал такую возможность.
По словам Трампа, война с Ираном вскоре закончится, поэтому США не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками. Он заверил, что военных возможностей Штатов достаточно, чтобы самостоятельно противостоять воздушным угрозам.
Впоследствии президент США сделал заявление, что Украина "ничего не сделала" для США. Он добавил, что все слова Владимира Зеленского о поддержке Штатов являются, по его оценке, политическим пиаром. По его мнению, договариваться с Зеленским сложнее, чем с Владимиром Путиным.