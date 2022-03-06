Война будет жестокой, но продлится недолго, – Сенцов
Россия уже 11 сутки пытается "взять" Киев. К счастью, Вооруженные силы Украины дают достойный отпор агрессору. Олег Сенцов считает, что война продлится недолго.
Об этом экс-политзаключенный и украинский режиссер сказал в эфире 24 канала. По его словам, Россия не выдержит затяжные бои.
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"Сколько (продлится война – 24 канал) – я не знаю. Однако понимаю, что эта война будет жестокой, но будет продолжаться недолго. Долгую войну такую Россия не выдержит", – заявил Сенцов.
Тот шквал санкций, который пойдет на них… Будут серьезные экономические движения, это очень сильно по ним ударит,
– добавил эксполитзаключенный.
Другая сторона пропаганды
Как отметил Сенцов, происходящее с российской армией – это другая сторона их пропаганды.
"Они 20 лет строили мир, которого не существует, искривленный. Они в нем жили и сами верили в то, что у них большая армия, а Украина – это не государство. Мол, украинцы – это не народ", – заметил режиссер.
Он подчеркнул, что россияне всегда верили в то, что Украиной руководит группа националистов. Верили, что здесь их будут встречать с цветами – так их учила пропаганда. Однако, когда зашли сюда – все встало на свои места. Россияне просто в шоке.
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