Про це експолітв'язень та український режисер сказав в ефірі 24 каналу. За його словами, Росія не витримає затяжних боїв.

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"Скільки (триватиме війна – 24 канал) – я не знаю. Однак розумію, що ця війна буде жорстокою, але триватиме недовго. Довгу війну таку Росія не витримає", – заявив Сенцов.

Той шквал санкцій, який на них піде… Будуть серйозні економічні рухи, це дуже сильно по них вдарить,

– додав експолітв'язень.

Інша сторона пропаганди

Як зазначив Сенцов, те, що відбувається з російською армією – це інша сторона їхньої пропаганди.

"Вони 20 років будували світ, якого не існує, викривлений. Вони в ньому жили і самі вірили в те, що у них велика армія, а Україна – це не держава. Мовляв, українці – це не народ", – зауважив режисер.

Він наголосив, що росіяни завжди вірили в те, що Україною керує "групка націоналістів". Вірили, що тут їх зустрічатимуть з квітами – так їх вчила пропаганда. Однак коли зайшли сюди – все стало на свої місця. Росіяни просто шоковані.