04:47, 30 сентября

На Оболони работают силы ПВО. Несколько вражеских БпЛА находятся над столицей и возле нее. Оставайтесь в укрытиях!

– написал мэр.

Этой ночью Киев и Киевская область стали центром значительной концентрации ударных БпЛА. О взрывах местные сообщали в течение многих часов.