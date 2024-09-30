Продолжается уже 950 день героической борьбы против оккупантов. О главных событиях суток 30 сентября, ситуацию на фронте, потери России, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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В Киеве продолжают раздаваться взрывы
На Оболони работают силы ПВО. Несколько вражеских БпЛА находятся над столицей и возле нее. Оставайтесь в укрытиях!
– написал мэр.
Этой ночью Киев и Киевская область стали центром значительной концентрации ударных БпЛА. О взрывах местные сообщали в течение многих часов.
На Киевщине прогремели взрывы, работает ПВО
Ранее Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотных летательных аппаратов в направлении региона.
Сейчас о последствиях ничего неизвестно. В КГВА отметили, что в области работают силы противовоздушной обороны.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– попросили там.
В Кривом Роге прогремели взрывы
О звуках взрывов сообщили и местные телеграмм-сообщества. Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
Мониторинговые каналы писали о баллистике курсом на Кривой Рог, а впоследствии стало известно также о повторных пусках.
Пока неизвестно никаких деталей относительно того, были ли попадания.