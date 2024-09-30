Триває уже 950 день героїчної боротьби проти окупантів. Про головні події доби 30 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Україна уразила "Котлубань", Росія атакувала залізничну станцію: хронологія 949 дня війни
У Києві продовжують лунати вибухи
На Оболоні працюють сили ППО. Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї. Залишайтеся в укриттях!
– написав мер.
Цієї ночі Київ та Київська область стали осередком значної концентрації ударних БпЛА. Про вибухи місцеві повідомляли упродовж багатьох годин.
На Київщині прогриміли вибухи, працює ППО
Раніше Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотних літальних апаратів у напрямку регіону.
Наразі про наслідки нічого невідомо. У КМВА зазначили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– попросили там.
У Кривому Розі пролунали вибухи
Про звуки вибухів повідомили й місцеві телеграм-спільноти. Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Моніторингові канали писали про балістику курсом на Кривий Ріг, а згодом стало відомо також про повторні пуски.
Наразі невідомо жодних деталей щодо того, чи були влучання.