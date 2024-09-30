Триває уже 950 день героїчної боротьби проти окупантів. Про головні події доби 30 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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04:47, 30 вересня

У Києві продовжують лунати вибухи

На Оболоні працюють сили ППО. Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї. Залишайтеся в укриттях!
– написав мер.

Цієї ночі Київ та Київська область стали осередком значної концентрації ударних БпЛА. Про вибухи місцеві повідомляли упродовж багатьох годин.

02:06, 30 вересня

На Київщині прогриміли вибухи, працює ППО

Раніше Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотних літальних апаратів у напрямку регіону.

Наразі про наслідки нічого невідомо. У КМВА зазначили, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– попросили там.

00:46, 30 вересня

У Кривому Розі пролунали вибухи

Про звуки вибухів повідомили й місцеві телеграм-спільноти. Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Моніторингові канали писали про балістику курсом на Кривий Ріг, а згодом стало відомо також про повторні пуски.

Наразі невідомо жодних деталей щодо того, чи були влучання.