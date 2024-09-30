04:47, 30 вересня

На Оболоні працюють сили ППО. Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї. Залишайтеся в укриттях!

– написав мер.

Цієї ночі Київ та Київська область стали осередком значної концентрації ударних БпЛА. Про вибухи місцеві повідомляли упродовж багатьох годин.