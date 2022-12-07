Кременная, Угледар и Бахмут: что планирует враг на трех решающих плацдармах войны

Командование войск противника продолжает применять меры, направленные на замедление продвижения ВСУ в северной части Луганской области.

Горячие точки Луганщины

В частности, в районе Тавильжанка – Большой Выселок – Токаровка – Вильшана сосредотачиваются тактические резервы с целью усиления группировки противника, действующей на Двуреченском направлении.

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А именно – в течение прошедших нескольких суток здесь были сосредоточены 3-й мотострелковый батальон 138-й МСБр (без одной роты) и по крайней мере 2 батальона 1486-го МСП территориальных войск РФ (ТрВ). Этой группе приданы по меньшей мере 1 ГАДН (трехбатарейного состава) и танковая рота (до восьми танков), предназначенные для действий непосредственно вместе с этой группой.

В рамках выполнения этой же задачи ударная тактическая группа противника южнее (а именно – к западу от Кременной) снова попыталась перейти в контрнаступление с района Дибровы в направлении села Торское и села Ямполевка, однако в очередной раз безуспешно для себя.

Очевидно, что эти атаки согласованы с попытками противника оттеснить передовые подразделения ВСУ в районе Белогоровки, поскольку ему очень мозолит тот факт, что украинские войска в этом месте фактически расположены в 7 километрах от северо-западной окраины Лисичанска.

Смысл наступательных действий противника в районе Дибровы по всем признакам свидетельствует о попытке противника решить эту проблему путем "захода в тыл" действующим под Белогоровкой украинским подразделениям.

При этом, скорее всего, тактическое командование противника не принимает во внимание тот факт, что левый фланг этой группы украинских войск прикрыт Северским Донцом. Оно действует так, будто сможет с ходу и беспрепятственно переправиться через эту реку, как туда, так и оттуда.

Для наращивания усилий по этим двум направлениям, как я уже писал, противник подтянул 1 "усиленный" батальон "мобилизационного резерва" 1-го АК и ряд подразделений 2-й ОВА и 41-й ОВА общей численностью до батальона.

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Угледар

В районе Угледара противник продолжает перегруппировку своих сил и средств на тактическом уровне, пытаясь восстановить уровень боеспособности своих ударных тактических групп, ранее пытавшихся прорваться на Угледар с юга через Павловку.

В район поселков Никольское и Владимировка противник подтягивает резервы из состава 58-й ОВА (вероятно, на северной окраине Благодатного БТГр из состава 136-й МСБр была пополнена живой силой, а также вооружением и военной техникой). По определенным признакам в тот же район перебрасывается ряд подразделений ВВД РФ (вероятно из состава 76-й ПДД).

Скорее всего, противник в ближайшее время попытается возобновить наступательные действия как непосредственно в районе Угледара, так и восточнее него.

Это так же очевидно, как и общее стремление командования противника прорваться севернее условной линии Большая Новоселка – Угледар в рамках оперативно-тактической операции по "выходу на границы Донецкой области".

Думаю, на выполнении этой задачи в ближайшее время будет сконцентрировано внимание командования 58-й и 8-й ОВА Южного военного округа российской армии. Кроме того, конечно, чтобы обеспечить "надежную оборону" на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Бахмут

В течение 5 и 6 декабря противник непрерывно атакует передовые позиции подразделений ВСУ на всем участке фронта от Курдюмовки до Берестового, имея центром приложения своих главных усилий собственно район Бахмута.

Севернее Бахмута противник подтягивает два стрелковых батальона "мобилизационного резерва" 1-го АК, явно с целью в ближайшие 2 – 3 дня ввести их в бой в качестве наращивания "живой силы" для упорных атак на Бахмутское и Соледар.

Еще один такой "недобатальон" так называемого "мобилизационного резерва", но на этот раз 2-го АК, противник подтягивает к югу от Бахмута, с явным намерением бросить его в атаку или на Клещиевку, или по дирекции Опытное – Бахмут.

Сейчас на юго-восточной окраине Бахмута почти непрерывно продолжаются ожесточенные ближние бои в частном секторе между передовыми подразделениями ВСУ и штурмовыми отрядами ППК "Вагнер", противник стремится любой ценой прорваться за улицу Федора Максименко и ворваться в город западнее городской свалки, со стороны Опытного и Иванграда.

Также очевидно, что постепенное наращивание им усилий к югу от Бахмута в районе Клищиевки, где также задействованы штурмовые отряды ППК "Вагнер" и несколько подразделений ВДВ Вооруженных сил РФ, имеет целью общий прорыв к Ивановскому. В таком случае общее положение Бахмутского района обороны резко ухудшится.