Россия может потерять гораздо больше, чем отдельные нефтеперерабатывающие заводы или военные объекты. Украина методично разрушает систему, которая защищает Москву, снабжает российскую армию топливом и позволяет перебрасывать резервы на фронт. В то же время новые тактики нанесения ударов с помощью беспилотников создают для Кремля угрозы даже в глубоком тылу.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью 24 Канал объяснил , какие цели могут стать наиболее болезненными для России, как удар по одному аэродрому открывает возможности для последующих атак и почему последствия украинских операций могут оказаться гораздо более масштабными, чем кажется на первый взгляд. Он также оценил, почему пассивность НАТО может подталкивать Кремль к новым провокациям.

Уничтожение барьерной защиты: роль аэродрома Сеща

Украинские силы обороны реализуют комплексный подход к разрушению логистических и инфраструктурных возможностей России. Главным вектором этой работы стало методичное пробивание воздушного щита вокруг Москвы. Как отмечает полковник запаса ВСУ Роман Свитан, атаки на объекты в Подмосковье не носят хаотичный характер – это часть большой стратегии по нейтрализации ключевых аэродромов и радиотехнических узлов противника.

Первым этапом "прорубания" коридора к российской столице стала атака на аэродром Сеща в Брянской области. Этот объект выполнял функцию своеобразного барьера протяженностью более сотни километров. На нем базировалась армейская, тактическая и легкомоторная авиация, а также транспортные самолеты.

Кроме того, там были размещены подразделения радиотехнических войск и полное аэродромно-техническое оборудование, обеспечивавшее противовоздушную оборону на московском направлении. Уничтожение этого узла позволило открыть путь для последующих волн украинских беспилотников. Последствия этой операции уже ощутимы: удары по дата-центрам в Калуге и пожар со взрывом в подмосковном Пушкино. Все это является прямым результатом ликвидации передовых рубежей российской ПВО.

Подмосковье плотно насыщено военными, логистическими и энергетическими объектами, которые обладают высокой уязвимостью. По словам эксперта, от одного точного попадания беспилотника может сгореть половина предприятия, особенно если оно занимается производством взрывоопасных веществ или имеет большие трансформаторные подстанции.

Метеозонды и паралич московского неба

Помимо традиционных ударных дронов, украинская армия начала применять инновационную тактику использования метеозондов. Перемещение воздушных масс с территории Украины происходит преимущественно в северном и северо-восточном направлениях – непосредственно в сторону России и Москвы.

Запуск воздушных шаров, наполненных аргоном, позволяет решать сразу несколько стратегических задач. Во-первых, они могут служить ретрансляторами для создания mesh-сети, обеспечивая связь для дронов на больших расстояниях. Во-вторых, такие аэростаты способны доставлять дроны-перехватчики и FPV-дроны глубоко в тыл врага.

Эта тактика уже привела к серьезным логистическим проблемам для высшего военно-политического руководства России. В частности, из-за угрозы с воздуха Владимир Путин не смог приземлиться в Москве после визита в Туркменистан.

Российским спецслужбам пришлось разгонять самолеты в разные стороны, перенаправляя борта в Санкт-Петербург или возвращая их обратно. Фактически, использование относительно дешевых средств поражения и правильный расчет направления ветра позволяют парализовать авиасообщение над российской столицей.

Экономический удар: нейтрализация Ухтинского НПЗ

Параллельно с ударами по военным объектам продолжается целенаправленное уничтожение российской нефтеперерабатывающей отрасли. Важной целью стал Ухтинский нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл". Хотя его мощность составляет относительно небольшие 3–4 миллиона тонн переработки в год, этот объект имел критическое значение для обеспечения Москвы и Московской области дизельным топливом.

После того как украинские дроны остановили производство на Ярославском НПЗ и нанесли повреждения Пермскому заводу, именно Ухта взяла на себя основную нагрузку по поставкам топлива с востока. Завод расположен на расстоянии почти 2000 километров от украинской границы, что свидетельствует о высоком уровне подготовки операций и технологической способности украинских беспилотников преодолевать огромные расстояния.

Уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов оказывает прямое влияние на ситуацию на поле боя. Каждый потерянный Россией доллар от продажи нефтепродуктов – это сокращение количества закупленных патронов и снарядов, которые летят в украинских военных. Именно поэтому любые разговоры о так называемом энергетическом перемирии крайне опасны. Прекращение ударов по российским НПЗ и портам позволит Кремлю восстановить финансовые потоки и продолжить финансирование войны.

Белгород и Луганск как главные военные хабы врага

На оперативном уровне критически важным остается перерезание логистических маршрутов врага на приграничных и временно оккупированных территориях. Белгород, расположенный в 70 километрах от границы, россияне превратили в ключевой военный узел для обеспечения группировок на Харьковском направлении.

Через этот город идут потоки техники в Волчанск, Липцы, Большой Бурлук и Купянск. Гражданские предприятия Белгорода переоборудованы под транзитные склады и базы восстановления поврежденной техники. Накопление стратегических резервов России в этом регионе требует постоянного огневого воздействия со стороны ВСУ для пресечения логистической цепочки.

Аналогичная ситуация наблюдается и во временно оккупированном Луганске. За 12 лет оккупации город превратился в мощную базу для переброски стратегических резервов, которая снабжает Славянское, Лиманское и Константиновское направления. Бывшие предприятия горно-металлургического комплекса перепрофилированы в базы ремонта и крупноузловой сборки средств поражения, включая дроны.

Однако поражение целей в Луганске затрудняется географическими особенностями – Донецкий кряж с высотой 300–350 метров над уровнем моря позволил россиянам выстроить плотную систему барьерной ПВО. Для эффективного уничтожения объектов в этом регионе украинской армии необходимы баллистические ракеты типа "Вильха" или ATACMS, поскольку дронам преодолеть такую защиту крайне сложно.

Геополитическая игра: роль Китая и пассивность НАТО

Помимо чисто военных аспектов, война в Украине остается площадкой для глобального геополитического противостояния. Россия, находясь в полной зависимости от Китая, вынуждена выполнять роль инструмента для тестирования реакции Запада. Пекин подталкивает Москву к провокациям против стран НАТО, чтобы изучить алгоритмы противодействия Альянса.

Эта информация, вероятно, крайне необходима Китаю для планирования собственных операций в Тихоокеанском регионе, в частности в отношении Тайваня. Российское руководство осознает самоубийственность прямого конфликта с НАТО, поскольку Альянс обладает достаточной мощью, чтобы полностью уничтожить остатки российского военного потенциала.

Поэтому Кремль ограничивается " гибридными провокациями " и атаками дронов, пытаясь найти предел терпения Запада. В то же время реакция самого Североатлантического альянса остается недостаточно жесткой. Созданное для защиты Европы от угрозы с Востока, НАТО до сих пор не задействовало весь свой потенциал. Отсутствие решительного ответа на российские провокации лишь поощряет агрессора и его восточных кураторов к дальнейшей эскалации.

Роман Свитан о новых угрозах для Кремля: видео