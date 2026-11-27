Беспилотники все больше меняют характер войны. Военные сталкиваются с постоянной угрозой с воздуха, а опасность может возникнуть даже тогда, когда ее не удается вовремя заметить. Из-за этого боевые задачи становятся еще сложнее, а нагрузка на бойцов возрастает.

О том, как беспилотники изменили ситуацию на фронте, почему стало сложнее выполнять боевые задачи и продолжают ли россияне наступать, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал боец спецподразделения "Артан" с позывным Шизик.

Как дроны изменили войну на фронте

Шизик отмечает, что беспилотные системы стали одним из самых серьезных вызовов для военных. По его словам, даже физически подготовленный и опытный боец не может быть защищен от угрозы с воздуха.

Количество беспилотников на фронте растет, а их присутствие затрудняет выполнение боевых задач.

Они очень мешают, ведь небо контролируется, и даже если ты хороший штурмовик, сильный и выносливый, может прилететь FPV-дрон и убить тебя,

– рассказал боец.

Опасность может возникнуть даже тогда, когда военный не слышит беспилотника.

Они могут заметить тебя, даже если ты их не слышишь, а затем начинается обстрел и другие угрозы. Это очень тяжело,

– пояснил он.

По словам бойца, по сравнению с прошлым годом работать стало сложнее. Война все больше зависит от беспилотных систем, которые создают постоянную опасность для военных.

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Продолжают ли россияне наступать

Шизик также рассказал об активности российских военных.

Сейчас они не так активны, как в прошлом году. Люди, которых уже отправили туда, фактически не могут вернуться. Даже раненые остаются на позициях,

– отметил военный.

Украинские подразделения пытаются сдерживать россиян, однако ситуация на фронте остается сложной. Боец подчеркивает, что оккупанты продолжают наступательные действия, несмотря на опасность и потери. Несмотря на сложные условия, украинские военные продолжают выполнять задачи и сдерживать противника.