Война дронов меняет обстановку на фронте: штурмовик "Артана" объяснил, почему стало еще сложнее
Беспилотники все больше меняют характер войны. Военные сталкиваются с постоянной угрозой с воздуха, а опасность может возникнуть даже тогда, когда ее не удается вовремя заметить. Из-за этого боевые задачи становятся еще сложнее, а нагрузка на бойцов возрастает.
О том, как беспилотники изменили ситуацию на фронте, почему стало сложнее выполнять боевые задачи и продолжают ли россияне наступать, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал боец спецподразделения "Артан" с позывным Шизик.
Как дроны изменили войну на фронте
Шизик отмечает, что беспилотные системы стали одним из самых серьезных вызовов для военных. По его словам, даже физически подготовленный и опытный боец не может быть защищен от угрозы с воздуха.
Количество беспилотников на фронте растет, а их присутствие затрудняет выполнение боевых задач.
Они очень мешают, ведь небо контролируется, и даже если ты хороший штурмовик, сильный и выносливый, может прилететь FPV-дрон и убить тебя,
– рассказал боец.
Опасность может возникнуть даже тогда, когда военный не слышит беспилотника.
Они могут заметить тебя, даже если ты их не слышишь, а затем начинается обстрел и другие угрозы. Это очень тяжело,
– пояснил он.
По словам бойца, по сравнению с прошлым годом работать стало сложнее. Война все больше зависит от беспилотных систем, которые создают постоянную опасность для военных.
Полное интервью с бойцом: смотреть видео
Продолжают ли россияне наступать
Шизик также рассказал об активности российских военных.
Сейчас они не так активны, как в прошлом году. Люди, которых уже отправили туда, фактически не могут вернуться. Даже раненые остаются на позициях,
– отметил военный.
Украинские подразделения пытаются сдерживать россиян, однако ситуация на фронте остается сложной. Боец подчеркивает, что оккупанты продолжают наступательные действия, несмотря на опасность и потери. Несмотря на сложные условия, украинские военные продолжают выполнять задачи и сдерживать противника.