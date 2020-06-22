Центральный банк Англии – массивная твердыня, которая еще с 18 века финансировала все войны Британской короны. Его статус и стабильность валюты дали возможность закрепить за собой звание одного из самых надежных банков мира. С началом Второй мировой немцы готовили план "свержения" британской экономики. Для этого, верхушка СС разработала специальный план – они подделывали британскую валюту.

Почему подделывали валюту

За все время войны немцы выпустили столько фальшивок, что сегодня эти суммы можно было бы считать в миллиардах. Историки говорят, что изначально план был таким: подделать британские банкноты и сбросить их над страной. По плану, британцы собирали бы эти деньги и пустили бы их в оборот. Это вызвало бы мощную инфляцию и дестабилизацию британского правительства.

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В сентябре 1939 года начальник криминальной полиции Артур Небе предложил подделать 30 миллиардов фунтов. По его подсчетам, это полностью обесценит британские деньги перед миром. Соответственно Лондон не сможет в дальнейшем вести войну.

Операция "Андреас"

Тогда он обратился за помощью к фальшивомонетчикам. Под руководством офицера разведки Альфреда Науйокса началась операция "Андреас" по изготовлению фальшивых банкнот 1940 года. Для начала взялись копировать 5 фунтов – самой популярной денежной единицы. Создание фальшивки должно происходить в 3 этапа:

конструирование печатных пластин;

повторение британской системы нумерации банкнот;

создание идентичной бумаги.

Самая сложная часть работы – разработка бумаги. За 9 месяцев работы оказалось, что бумага для британских банкнот изготавливается из ветоши без добавления целлюлозы. Однако все попытки повторить структуру сводились на нет и проект провалился.

За 18 месяцев работы фокус-группа подделала более 500 тысяч фунтов различного номинала. Большинство из них оказалось непригодным. Исправить ситуацию решил немецкий политик Йозеф Геббельс.

Йозеф Гебельс / Фото "Википедия"

Операции "Бернхард"

Тот же проект, но уже с новым названием возглавил штурмбанфюрер Бернхард Крюгер. Так, в 1942 году началась операция с кодовым названием "Бернхард". Появились новые методы, люди и самое главное – подход к работе: экспертов-фальшивомонетчиков Крюгер набирал из концлагерей. Но к ним он относился нормально, в отличие от других нацистов.

Когда я был в нацистских лагерях, я часто думал о том, что хочу жить. Я хотел пережить нацистов и увидеть их проигрыш. Это стало моим лейтмотивом мыслей. "Давайте переживем их. Хотя бы на немного",

– рассказал бывший фальшивомонетчик Пауль Ландау

В Заксенхаузене для фабрики выделили 2 секции. Это выглядело, как тюрьма в тюрьме. Работникам не разрешалось выходить за пределы и общаться с другими заключенными. До 1943 года на минизаводе работали уже 140 фальшивомонетчиков. О их существовании не знал никто, кроме организаторов операции "Бернхард".

Бернхард Крюгер / Фото "Википедия"

Немецкие фунты должны были бы перекрыть те расходы, которых не взимал Рейхсбанк. Так или иначе в результате обращения "приплыли" бы в Лондон, а экономика была сильной стороной Британии во время Второй мировой войны. Идея заключалась в том, чтобы просто затопить Британию фальшивыми банкнотами.

Сложность подделки

Для начала решать вопросы со структурой бумаги. Когда немцы наконец разгадали секрет, наладили производство на фабрике Hahnemühle. Во время второй мировой, там производились фильтры для кофе и папиросная бумага, а подпольно они поставляли в Заксенхаузен десятки тысяч листов для банкнот.

В оригинальных британских банкнтонах на каждой купюре был уникальный серийный номер. Чтобы взломать и расшифровать его у фальшивомонетчиков ушло несколько месяцев и криптоанализ. Когда все проблемы и нюансы, наконец, решили, начался ускоренный темп производства купюр.

Серийный номер / GettyImaged

Ежемесячно из лагеря Заксенхаузен вывозили по 65 тысяч банкнот разного номинала. Они были идеальными. А чтобы они выглядели еще идеальнее, заключенных ставили в две колонны, те передавали купюры из рук в руки. Так имитировали оборот денег и "устарение".

Подделка купюр никогда не была проблемой. Английский банк больше внимания обращал на дизайн и производство, а не на защиту. Полученные деньги нацисты через свою тайную сеть из 50 агентов рассылали фальшивки по всему миру.

Подделка доллара

В общем, нацисты подделали больше, чем 300 миллионов фунтов. Это было далеко от запланированных 30 миллиардов, но даже и та сумма принесла успех операции. Поэтому в 1944 году немцы взялись за доллар. Сфальсифицировать зеленые уже было намного сложнее.

Война близилась к завершению и немцам не хватало ресурсов. А потому заключенные понимали, что подделка доллара может стать их последней работой. После чего – на виселицу. Фальшивомонетчики максимально оттягивали завершение работы.

Но Крюгер нашел способ ускорить процесс. Он нашел мужчину по имени Саломон Смолянов в 1944 году. Он был художником и профессиональным фальшивомонетчиком. За несколько месяцев евреям-фальшивомонетчиком удалось идеально скопировать одну сторону американского доллара. Через год они научились подделывать его полностью. И как только производство запустили в полный ход, уже было слишком поздно. С одной стороны наступали американцы, с другой – коммунисты.

Саломон Смолянов / Фото jewish.ru ​

Как избавлялись от заключенных

Впоследствии производство фальшивых банкнот решили переместить в лагерь Маунтхаузен. Фальшивомонетчики знали много и могли запросто сдать своих нацистских кураторов и руководителей операции. Поэтому, от них нужно было избавиться. Группу из 140 заключенных разделили на 3 отряда и повезли в лагерь Маунтхаузен на расстрел. Но пока они ехали, американцы подошли почти вплотную, но узникам удалось сбежать.

Из-за потери Люфтваффе Германия так и не успела разбросать деньги над Британией. Однако, часть денег пошла на оплату шпионов, часть для бегства нацистских чиновников. Даже для рабочих-беженцев, которые пригоняли евреев в Палестину. Поддельные купюры были настолько качественно сделаны, что Банк Англии на протяжении двух десятилетий изымал из обращения все банкноты больше, чем 5 фунтов.

Бернхард Кюгер сдался британцам

В 1946 году Бернхард Кюгер сдался британцам. Поскольку подделка денег не является уголовным преступлением, его отпустили. Он устроился на работу на ту же фабрику Hahnemühle. Спустя 14 лет после войны британцы занимались поиском поддельных фунтов. Отправили группу дайверов на озеро Топлиц. И таки нашли: миллионы банкнот и печатные машины.

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А бывшие заключенные-фальшивомонетчики написали книгу, по мотивам которой в 2007 году вышел фильм. Операция "Бернхард" с подделкой британской валюты стала самым масштабным экономическим шпионажем за всю историю человечества.