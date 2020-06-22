Центральний банк Англії – масивна твердиня, яка ще із 18 століття фінансувала всі війни Британської корони. Його статус і стабільність валюти дали змогу закріпити за собою звання одного із найнадійніших банків світу. З початком Другої світової німці готували план "повалення" британської економіки. Для цього, верхівка СС розробила спеціальний план – вони підробляли британську валюту.

Чому підробляли валюту

За весь час війни німці випустили стільки фальшивок, що сьогодні ці суми можна би було рахувати в мільярдах. Історики кажуть, що спочатку план був таким: підробити британські банкноти і скинути їх над країною. За планом, британці збирали б ці гроші й пустили б їх в обіг. Це спричинило би потужну інфляцію й дестабілізацію британського уряду.

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У вересні 1939 року начальник кримінальної поліції Артур Небе запропонував підробити 30 мільярдів фунтів. За його підрахунками, це повністю знецінить британські гроші перед світом. Відповідно, Лондон не зможе надалі вести війну.

Операція "Андреас"

Тоді він звернувся по допомогу до фальшивомонетників. Під керівництвом офіцера розвідки Альфреда Науйокса почалася операція "Андреас" із виготовлення фальшивих банкнот 1940 року. Для початку взялися копіювати 5 фунтів – найпопулярнішої грошової одиниці. Створення фальшивки мало відбуватися в 3 етапи:

конструювання печатних пластин;

повторення британської системи нумерації банкнот;

створення ідентичного паперу.

Найскладніша частина роботи – розроблення паперу. За 9 місяців роботи виявилося, що папір для британських банкнот виготовляють із дрантя без додавання целюлози. Однак усі спроби повторити структуру зводилися нанівець і проєкт провалився.

За 18 місяців роботи фокус-група підробила понад 500 тисяч фунтів різного номіналу. Більшість із них виявилась непридатною. Виправити ситуацію вирішив німецький політик Йозеф Гебельс.



Йозеф Гебельс / Фото "Вікіпедія"

Операції "Бернхард"

Той же проєкт, але вже із новою назвою очолив штурмбанфюрер Бернхард Крюгер. Так, 1942 року почалася операція із кодовою назвою "Бернхард". З'явилися нові методи, люди й найголовніше – підхід до роботи: експертів-фальшивомонетників Крюгер набирав із концтаборів. Але до них він ставився нормально, на відміну від інших нацистів.

Коли я був у нацистських таборах, я часто думав про те, що хочу жити. Я хотів пережити нацистів і побачити їхній програш. Це стало моїм лейтмотивом думок. "Давайте переживемо їх. Хоча б на трохи,

– розповів колишній фальшивомонетник Пауль Ландау

У Заксенхаузені для фабрики виділили 2 секції. Це виглядало, як тюрма в тюрмі. Працівникам не дозволялося виходити за межі і спілкуватися з іншими в'язнями. До 1943 року на мінізаводі працювали вже 140 фальшивомонетників. Про їхнє існування не знав ніхто, крім організаторів операції "Бернхард".



Бернхард Крюгер / Фото "Вікіпедія"

Німецькі фунти мали би перекрити ті витрати, яких не стягував Рейхсбанк. Так чи інакше внаслідок обігу "припливли" б до Лондону, а економіка була сильною стороною Британії під час Другої світової війни. Ідея полягала в тому, щоби просто затопити Британію фальшивими банкнотами.

Складність підробки

Для початку розв'язувати питання зі структурою паперу. Коли німці нарешті розгадали секрет, налагодили виробництво на фабриці Hahnemühle. Під час другої світової, там вироблялися фільтри для кави й сигаретний папір, а підпільно вони постачали в Заксенхаузен десятки тисяч листів для банкнот.

В оригінальних британських банкнтонах на кожній купюрі був унікальний серійний номер. Щоб зламати і розшифрувати його у фальшивомонетників пішло кілька місяців і криптоаналіз. Коли усі проблеми і нюанси нарешті вирішили, почався пришвидшений темп виробництва купюр.



Серійний номер / GettyImaged

Щомісяця із табору Заксенхаузен вивозили по 65 тисяч банкнот різного номіналу. Вони були ідеальними. А щоби вони виглядали ще ідеальнішими, в'язнів ставили у дві колони, ті передавали купюри із рук у руки. Так імітували обіг грошей і "застаріння".

Підробка купюр ніколи не була проблемою. Англійський банк більше уваги звертав на дизайн і виробництво, а не на захист. Отримані гроші нацисти через свою таємну мережу із 50 агентів розсилали фальшивки по всьому світу.

Підробка долара

Загалом, нацисти підробили більше, ніж 300 мільйонів фунтів. Це було далеко від запланованих 30 мільярдів, але навіть і та сума принесла операції успіх. Тому 1944 року німці взялися за долар. Сфальсифікувати зелені вже було набагато складніше.

Війна наближалася до завершення й німцям не вистачало ресурсів. А тому в'язні розуміли, що підробка долара може стати їхньою останньою роботою. Після чого – на шибеницю. Фальшивомонетники максимально відтягували завершення роботи.

Але Крюгер знайшов спосіб пришвидшити процес. Він віднайшов чоловіка на ім'я Саломон Смолянов у 1944 році. Він був художником і професійним фальшивомонетником. За кілька місяців євреям-фальшивомонетником вдалося ідеально скопіювати одну сторону американського долара. Через рік вони навчилися підробляти його повністю. Та як тільки виробництво запустили в повний хід, уже було надто пізно. З одного боку наступали американці, з іншого – комуністи.



Саломон Смолянов / Фото jewish.ru ​

Як позбувалися в'язнів

Згодом виробництво фальшивих банкнот вирішили перемістити в табір Маунтхаузен. Фальшивомонетники знали забагато й могли запросто здати своїх нацистських кураторів і керівників операції. Тому, їх треба було позбутися. Групу зі 140 в'язнів розділили на 3 загони й повезли в табір Маунтхаузен на розстріл. Та поки вони їхали, американці підійшли майже впритул, але в'язням вдалося втекти.

Через втрати Люфтваффе Німеччина так і не встигла розкидати гроші над Британією. Однак, частина грошей пішла на оплату шпигунів, частина для втечі нацистських чиновників. Навіть для робітників-біженців, які приганяли євреїв до Палестини. Підроблені купюри були настільки якісно зроблені, що Банк Англії упродовж двох десятиліть вилучав з обігу всі банкноти більші, ніж 5 фунтів.

Бернхард Кюгер здався британцям

У 1946 році Бернхард Кюгер здався британцям. Оскільки підробка грошей не є кримінальним злочином, його відпустили. Він влаштувався на роботу на ту ж фабрику Hahnemühle. За 14 років після війни британці займалися пошуком підроблених фунтів. Відправили групу дайверів на озеро Топліц. І таки знайшли: мільйони банкнот і печатні машини.

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А колишні в'язні-фальшивомонетники написали книгу, за мотивами якої у 2007 році вийшов фільм. Операція "Бернхард" із підробки британської валюти стала наймасштабнішим економічним шпигунством за всю історію людства.