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Пробить коридор: что происходит между Арменией и Азербайджаном

Уже год прошел с момента конфликта в Нагорном Карабахе, известном как Вторая Карабахская война. Но он продолжается до сих пор. Когда автор этой статьи находился в Армении, на ее границах с Азербайджаном как раз произошло очередное обострение.

Жертвы, пленные и захват территорий – вот что такое Карабахская война. Армения до сих пор переживает травму после проигрыша и полученных потерь. Сколько жизней положил в победе Баку до сих пор точно неизвестно – режим Алиева умело скрывает данные.

Важно История – удобный инструмент для манипуляций, – медиаэксперт из Азербайджана

Вторая война за Нагорный Карабах длилась шесть недель. Сейчас там все еще остаются неопределенность, территориальные претензии, желание закрепиться на завоеванных землях, гуманитарный кризис. Периодически поступают сообщения о новых и новых перестрелках и провокациях.

Не придает стабильности и якобы "миротворческое" присутствие России, которая во время горячей фазы поддержала, хоть и не очень активно, Армению. С другой стороны, Турция открыто выступила на стороне Азербайджана и предоставляла союзнику оружие и БПЛА (в большей степени и выигравшие эту войну).

Вернувшиеся люди увидели невеселую картину: их дома разрушены, до полей, пастбищ и храмов – не добраться. Теперь эти земли находятся под контролем Азербайджана.

Президенты стран пытаются договариваться / Фото gov.am

Считается, что основная цель Баку – пробить наземный коридор от автономной республики Нахичевань в Азербайджан, отрезая юг Армении и блокируя доступ к иранской границе.

А также был взят контроль над так называемым Лачинским коридором, который объединял Армению и Карабах. Фактически Ереван остался без прямой транспортной связи с регионом.

Линия фронта подходит вплотную к гражданским поселениям, где люди могут слышать разговоры солдат с обеих сторон. Болезненные для Еревана вопросы демаркации и делимитации границы продвигаются очень медленно, потому что будут означать новые территориальные потери.

Как Карабах стал камнем преткновения

Ни одно сознательное армянское правительство на это не пойдет, если не хочет совершить политическое самоубийство. История противостояния тянется еще с начала СССР, когда населенный армянами Нагорный Карабах (на местном языке Арцах – 24) Сталин отдал советскому Азербайджану.

Но с распадом СССР и началом самоопределения независимых теперь наций конфликт привел к Первой Войне за Карабах и армянским погромам в Баку и Сумгаити.

Сотни людей пострадали: были арестованы, убиты или исчезли. При поддержке Армении Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР и в 1991 году провозгласил создание собственной республики. Но ни один член ООН ее не признал, включая саму Армению.

Несмотря на победу в первом столкновении, дальнейшая бедность, экономическая и технологическая отсталость склонили чашу весов на сторону более богатого, нефтяного Азербайджана. Добиться прекращения огня удалось только в 1994 году.

Жертвы оцениваются примерно в 30 тысяч убитых с обеих сторон и 1 миллион беженцев. Причем около четырех тысяч армяне потеряли уже во время Второй войны. От 100 до 200 военнопленных, по словам Еревана, до сих пор удерживаются в Азербайджане.

Конечно, до мира в этом регионе еще слишком далеко, хотя обе нации устали от войны, а проект независимого Карабаха провалился.

В преддверии нового кризиса: падение Афганистана

В последний день августа американские войска окончательно покинули Афганистан, закончив свою самую длинную войну, длившуюся 20 лет. В это время "Талибан" (местная группировка, выросшая из моджахедов, боровшихся с СССР и обозначающая “студенты” – 24) уже была под Кабулом.

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Никто в мире не ожидал, что Афганистан падет так быстро, но дезорганизация, договоренности, коррупция и выход американцев и их партнеров – и вот афганская армия просто сдается, едва увидев талибов. Через некоторое время президент Ашраф Гани скрылся и все стало ясно: радикальные исламисты возвращаются.

Но теперь, без денег и с очень ограниченной международной поддержкой, новые-старые власти Афгана оказались перед еще большим кризисом, которого они сами не ожидали, пишет издание Arab News.

"Талибан" не видит связи между крайней нищетой и политической нестабильностью в Афганистане. Риски того, что талибы потеряют контроль – очень реальны,

– озабочен экс-советник президента страны Хамида Карзая Торек Фархади.

Это невероятно сложная задача, когда твоя помощь в 9,5 миллиардов долларов лежит замороженной. Выделение даже сотен миллионов долларов для экономического спасения не очень спасет ситуацию. Это будет сделано в обход через "Исламский Банк Развития" (IDB).

Также талибов никто не признает законным правительством Афганистана, поэтому страна еще более изолирована, чем раньше. Им не привыкать, так же было между 1996 и 2001 годами – когда моджахеды в последний раз руководили.

Региональные планы развития и сотрудничества с государствами Центральной Азии и Пакистаном тоже под угрозой, а с ними – и обновление устаревшей, а иногда и отсутствующей инфраструктуры. Хотя в обоих лагерях в "Талибана" есть, скажем так, поклонники.

Для обычных афганцев, приход талибов коренным образом изменил жизнь / Фото aa.com.tr

С одной стороны, они действительно на дух не переносят коррупцию и уничтожают военных лордов, облагавших целые регионы данью. А так, Афганистан стал хоть немного безопаснее (если убрать постоянные теракты – 24).

Но с другой – права и свободы, особенно женские, снова откатились на 20 лет назад. Конечно, о защите меньшинств, особенно хазарейцев, которых талибы уничтожали и раньше, говорить не приходится.

Хотя "Талибан" и выиграл в военном плане, но политически, экономически и социально они полностью провалились. У талибов нет поддержки афганцев и мира,

– объяснил Arab News Ахмад Самин, бывший советник Всемирного Банка.

"Это правительство Талибана, из Талибана и Талибана", – добавил Самин.

Угроза войн и голода

Теперь талибы должны перезапустить едва теплую экономику. Есть угроза голода и недостатка еды, есть необходимость держать в кулаке собственные ряды и давать отпор еще более злым террористам из Исламского государства.

Сотни тысяч граждан пытаются покинуть страну, а 123 тысячи были эвакуированы из аэропорта Кабула. Триста тысяч скрылись в соседнем Иране, который сам едва выживает под санкциями Запада. Дома остались 9,5 миллиона человек, которым скоро может быть нечего есть.

Кабул и вся другая страна живут на краю гуманитарной катастрофы. Резервы и зернохранилища пусты, в госпиталях заканчиваются лекарства. У талибов нет денег, чтобы платить за электроэнергию из соседних стран, поэтому не исключены блекауты.

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Конечно, на этом фоне не могла не отличиться Россия. Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности РФ, предупредил: если так продолжится, то в Афганистане может снова начаться гражданская война, потому что ситуация критическая, как и конкуренция за имеющиеся ресурсы.

"Если новые вожди в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество не предоставит эффективную поддержку, сценарий может стать катастрофическим. Включая новую гражданскую войну, всеобщее обеднение населения и засуху", – сказал Патрушев.

"Талибан" должен измениться, но не сможет сделать это без внутреннего надлома. Как быть прагматиком, когда твоя сущность – радикальный исламизм? Невозможно быть двумя одновременно. Потому Афганистан ожидают новые конфликты.

Троянский конь от Лукашенко: кризис мигрантов на границе с Польшей

Этот кризис был не таким, как мы привыкли. Люди, зажатые в темных лесах между Польшей и Литвой с одной стороны и Беларусью – с другой. Ни одна сторона не хотела их принимать к себе. Все выставили армии, ставили ограждения и бросали ультиматумы.

Тем временем температура ночью падала ниже нуля, есть было почти ничего, теплых вещей тоже не было. Мигранты стали умирать в лесах, в которые их продолжал свозить режим Минска. Но что с этими несчастными происходило дальше, Лукашенко, кажется, было все равно.

Эти сирийцы, иракцы, африканцы и курды стали лишь пешками в геополитической игре, которую вел с ЕС непризнанный лидер Беларуси. Причина всем понятна: Александр Лукашенко, проигравший выборы, но сфальсифицировавший их, желает отомстить ЕС за карательные санкции. И создает искусственный кризис.

Лукашенко продолжает шантажировать ЕС / Фото DW

Под дубинками белорусского спецназа беженцы атаковали границы Евросоюза. Натыкаясь на такое же агрессивное сопротивление в виде слезоточивого газа и водометов. Польша и Литва объявили в причастных к Беларуси регионах чрезвычайное положение.

Логический отказ Евросоюза принимать беженцев позволил белорусской пропаганде выставить себя в хорошем свете. Умолчав о том, что чартеры летали по маршруту Багдад-Стамбул-Минск, перевозя всех, кто поверил во ложь Лукашенко.

Шаткая политика и проблема статуса

На границе с Польшей, сообщало в ноябре издание NYT, находилось 4 тысячи мигрантов и еще примерно 10-20 тысяч ожидают своей очереди в Беларуси.

Конечно, это не миллионы сирийцев несколько лет назад, но сейчас политика миграции настолько шатка в ЕС (блок так и не выработал общей позиции до сих пор – 24), что даже небольшая группа людей может спровоцировать кризис. Казалось бы, сирийцы, иракцы и афганцы вроде бы имели право на убежище.

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Но, несмотря на тоталитарные режимы и исламистов у власти, Запад считает, что войны там фактически закончились. Они не могут быть соискателями убежища.

Мы как цыпленок в клетке между полицией Беларуси и Польши,

– сказал по телефону для NYT мигрант-курд Баяр Ават, который в ноябре застрял на границе с женой и маленькой дочерью.

В отличие от других кризисов с мигрантами, этот почти невозможно было освещать. Зона, в которой содержали мигрантов, была закрытой. Польша никого не пускала на пограничную полосу, даже представителей СМИ и своих правозащитников. Тех мигрантов, которые все же пересекают границу, ловят.

Местные жители (однако, не все – 24) тоже напуганы так, что разбивают машины активистов, которые пытаются помочь людям, застрявшим в древних лесах.

Это один из самых диких регионов Европы. 55% поляков, по данным опроса газеты Rzeczpospolita, обеспокоены тем, что ситуация "может превратиться в вооруженный конфликт". Указывая на скопление российских войск у границ Украины, многие верят, что главным заказчиком кризиса на самом деле является президент РФ Владимир Путин.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил в конце ноября, что этот кризис "может стать прелюдией чего-нибудь гораздо более плохого", передает Reuters. Впрочем, далее наступила хотя бы временная разрядка: Минск распустил лагерь мигрантов и позволил Ираку забрать своих граждан домой.

Это явно еще не конец истории, потому что Лукашенко нашел слабое место ЕС и готов нажать на него снова, как-только представится такая возможность. Конечно, расплачиваясь с Путиным суверенитетом и существованием Беларуси как независимого государства.