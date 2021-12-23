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Пробить коридор: что происходит между Арменией и Азербайджаном
Уже год прошел с момента конфликта в Нагорном Карабахе, известном как Вторая Карабахская война. Но он продолжается до сих пор. Когда автор этой статьи находился в Армении, на ее границах с Азербайджаном как раз произошло очередное обострение.
Жертвы, пленные и захват территорий – вот что такое Карабахская война. Армения до сих пор переживает травму после проигрыша и полученных потерь. Сколько жизней положил в победе Баку до сих пор точно неизвестно – режим Алиева умело скрывает данные.
Важно История – удобный инструмент для манипуляций, – медиаэксперт из Азербайджана
Вторая война за Нагорный Карабах длилась шесть недель. Сейчас там все еще остаются неопределенность, территориальные претензии, желание закрепиться на завоеванных землях, гуманитарный кризис. Периодически поступают сообщения о новых и новых перестрелках и провокациях.
Не придает стабильности и якобы "миротворческое" присутствие России, которая во время горячей фазы поддержала, хоть и не очень активно, Армению. С другой стороны, Турция открыто выступила на стороне Азербайджана и предоставляла союзнику оружие и БПЛА (в большей степени и выигравшие эту войну).
Вернувшиеся люди увидели невеселую картину: их дома разрушены, до полей, пастбищ и храмов – не добраться. Теперь эти земли находятся под контролем Азербайджана.
Президенты стран пытаются договариваться / Фото gov.am
Считается, что основная цель Баку – пробить наземный коридор от автономной республики Нахичевань в Азербайджан, отрезая юг Армении и блокируя доступ к иранской границе.
А также был взят контроль над так называемым Лачинским коридором, который объединял Армению и Карабах. Фактически Ереван остался без прямой транспортной связи с регионом.
Как Карабах стал камнем преткновения
Ни одно сознательное армянское правительство на это не пойдет, если не хочет совершить политическое самоубийство. История противостояния тянется еще с начала СССР, когда населенный армянами Нагорный Карабах (на местном языке Арцах – 24) Сталин отдал советскому Азербайджану.
Но с распадом СССР и началом самоопределения независимых теперь наций конфликт привел к Первой Войне за Карабах и армянским погромам в Баку и Сумгаити.
Несмотря на победу в первом столкновении, дальнейшая бедность, экономическая и технологическая отсталость склонили чашу весов на сторону более богатого, нефтяного Азербайджана. Добиться прекращения огня удалось только в 1994 году.
Жертвы оцениваются примерно в 30 тысяч убитых с обеих сторон и 1 миллион беженцев. Причем около четырех тысяч армяне потеряли уже во время Второй войны. От 100 до 200 военнопленных, по словам Еревана, до сих пор удерживаются в Азербайджане.
Конечно, до мира в этом регионе еще слишком далеко, хотя обе нации устали от войны, а проект независимого Карабаха провалился.
В преддверии нового кризиса: падение Афганистана
В последний день августа американские войска окончательно покинули Афганистан, закончив свою самую длинную войну, длившуюся 20 лет. В это время "Талибан" (местная группировка, выросшая из моджахедов, боровшихся с СССР и обозначающая “студенты” – 24) уже была под Кабулом.
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Никто в мире не ожидал, что Афганистан падет так быстро, но дезорганизация, договоренности, коррупция и выход американцев и их партнеров – и вот афганская армия просто сдается, едва увидев талибов. Через некоторое время президент Ашраф Гани скрылся и все стало ясно: радикальные исламисты возвращаются.
Но теперь, без денег и с очень ограниченной международной поддержкой, новые-старые власти Афгана оказались перед еще большим кризисом, которого они сами не ожидали, пишет издание Arab News.
"Талибан" не видит связи между крайней нищетой и политической нестабильностью в Афганистане. Риски того, что талибы потеряют контроль – очень реальны,
– озабочен экс-советник президента страны Хамида Карзая Торек Фархади.
Это невероятно сложная задача, когда твоя помощь в 9,5 миллиардов долларов лежит замороженной. Выделение даже сотен миллионов долларов для экономического спасения не очень спасет ситуацию. Это будет сделано в обход через "Исламский Банк Развития" (IDB).
Также талибов никто не признает законным правительством Афганистана, поэтому страна еще более изолирована, чем раньше. Им не привыкать, так же было между 1996 и 2001 годами – когда моджахеды в последний раз руководили.
Региональные планы развития и сотрудничества с государствами Центральной Азии и Пакистаном тоже под угрозой, а с ними – и обновление устаревшей, а иногда и отсутствующей инфраструктуры. Хотя в обоих лагерях в "Талибана" есть, скажем так, поклонники.
Для обычных афганцев, приход талибов коренным образом изменил жизнь / Фото aa.com.tr
С одной стороны, они действительно на дух не переносят коррупцию и уничтожают военных лордов, облагавших целые регионы данью. А так, Афганистан стал хоть немного безопаснее (если убрать постоянные теракты – 24).
Но с другой – права и свободы, особенно женские, снова откатились на 20 лет назад. Конечно, о защите меньшинств, особенно хазарейцев, которых талибы уничтожали и раньше, говорить не приходится.
Хотя "Талибан" и выиграл в военном плане, но политически, экономически и социально они полностью провалились. У талибов нет поддержки афганцев и мира,
– объяснил Arab News Ахмад Самин, бывший советник Всемирного Банка.
"Это правительство Талибана, из Талибана и Талибана", – добавил Самин.
Угроза войн и голода
Теперь талибы должны перезапустить едва теплую экономику. Есть угроза голода и недостатка еды, есть необходимость держать в кулаке собственные ряды и давать отпор еще более злым террористам из Исламского государства.
Сотни тысяч граждан пытаются покинуть страну, а 123 тысячи были эвакуированы из аэропорта Кабула. Триста тысяч скрылись в соседнем Иране, который сам едва выживает под санкциями Запада. Дома остались 9,5 миллиона человек, которым скоро может быть нечего есть.
Кабул и вся другая страна живут на краю гуманитарной катастрофы. Резервы и зернохранилища пусты, в госпиталях заканчиваются лекарства. У талибов нет денег, чтобы платить за электроэнергию из соседних стран, поэтому не исключены блекауты.
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Конечно, на этом фоне не могла не отличиться Россия. Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности РФ, предупредил: если так продолжится, то в Афганистане может снова начаться гражданская война, потому что ситуация критическая, как и конкуренция за имеющиеся ресурсы.
"Если новые вожди в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество не предоставит эффективную поддержку, сценарий может стать катастрофическим. Включая новую гражданскую войну, всеобщее обеднение населения и засуху", – сказал Патрушев.
"Талибан" должен измениться, но не сможет сделать это без внутреннего надлома. Как быть прагматиком, когда твоя сущность – радикальный исламизм? Невозможно быть двумя одновременно. Потому Афганистан ожидают новые конфликты.
Троянский конь от Лукашенко: кризис мигрантов на границе с Польшей
Этот кризис был не таким, как мы привыкли. Люди, зажатые в темных лесах между Польшей и Литвой с одной стороны и Беларусью – с другой. Ни одна сторона не хотела их принимать к себе. Все выставили армии, ставили ограждения и бросали ультиматумы.
Тем временем температура ночью падала ниже нуля, есть было почти ничего, теплых вещей тоже не было. Мигранты стали умирать в лесах, в которые их продолжал свозить режим Минска. Но что с этими несчастными происходило дальше, Лукашенко, кажется, было все равно.
Эти сирийцы, иракцы, африканцы и курды стали лишь пешками в геополитической игре, которую вел с ЕС непризнанный лидер Беларуси. Причина всем понятна: Александр Лукашенко, проигравший выборы, но сфальсифицировавший их, желает отомстить ЕС за карательные санкции. И создает искусственный кризис.
Лукашенко продолжает шантажировать ЕС / Фото DW
Под дубинками белорусского спецназа беженцы атаковали границы Евросоюза. Натыкаясь на такое же агрессивное сопротивление в виде слезоточивого газа и водометов. Польша и Литва объявили в причастных к Беларуси регионах чрезвычайное положение.
Логический отказ Евросоюза принимать беженцев позволил белорусской пропаганде выставить себя в хорошем свете. Умолчав о том, что чартеры летали по маршруту Багдад-Стамбул-Минск, перевозя всех, кто поверил во ложь Лукашенко.
Шаткая политика и проблема статуса
На границе с Польшей, сообщало в ноябре издание NYT, находилось 4 тысячи мигрантов и еще примерно 10-20 тысяч ожидают своей очереди в Беларуси.
Конечно, это не миллионы сирийцев несколько лет назад, но сейчас политика миграции настолько шатка в ЕС (блок так и не выработал общей позиции до сих пор – 24), что даже небольшая группа людей может спровоцировать кризис. Казалось бы, сирийцы, иракцы и афганцы вроде бы имели право на убежище.
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Но, несмотря на тоталитарные режимы и исламистов у власти, Запад считает, что войны там фактически закончились. Они не могут быть соискателями убежища.
Мы как цыпленок в клетке между полицией Беларуси и Польши,
– сказал по телефону для NYT мигрант-курд Баяр Ават, который в ноябре застрял на границе с женой и маленькой дочерью.
В отличие от других кризисов с мигрантами, этот почти невозможно было освещать. Зона, в которой содержали мигрантов, была закрытой. Польша никого не пускала на пограничную полосу, даже представителей СМИ и своих правозащитников. Тех мигрантов, которые все же пересекают границу, ловят.
Местные жители (однако, не все – 24) тоже напуганы так, что разбивают машины активистов, которые пытаются помочь людям, застрявшим в древних лесах.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил в конце ноября, что этот кризис "может стать прелюдией чего-нибудь гораздо более плохого", передает Reuters. Впрочем, далее наступила хотя бы временная разрядка: Минск распустил лагерь мигрантов и позволил Ираку забрать своих граждан домой.
Это явно еще не конец истории, потому что Лукашенко нашел слабое место ЕС и готов нажать на него снова, как-только представится такая возможность. Конечно, расплачиваясь с Путиным суверенитетом и существованием Беларуси как независимого государства.