Бидзина Иванишвили, основатель "Грузинской мечты", заявил, что Грузия должна извиниться за войну 2008 года. Об этом политик заявил, выступая перед населением в городе Гори. 26 октября в стране состоятся парламентские выборы.

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Извинения за оккупацию россиянами

Так, Иванишвили отметил, что "августовская война 2008 года не была волей ни грузинского, ни осетинского народа".

Политик заверил, что сразу после выборов "зачинщики войны будут привлечены к ответственности", а грузины, мол, найдут в себе силы извиниться за действия партии Саакашвили "Национальное движение", из-за которой, якобы, "пламя охватило наших осетинских сестер и братьев".

Я вам обещаю, что вскоре состоится грузинский Ньюнбергский процесс, который обязательно станет предпосылкой для нашего примирения. Одним из преимуществ грузин всегда было умение посмотреть реальности в глаза, какой бы горькой она ни была,

– заявил Иванишвили

Чиновник также отметил, что в течение 12 лет "непрерывного мира" в Грузии он еще больше убедился, что "признание собственных ошибок, упоминание многовекового братства и дружбы между грузинами и осетинами станет началом пути, который побуждает людей, живущих по обе стороны разделительной линии, захотеть восстановить доверие".

Отдельно основатель "Грузинской мечты" высказался об отношениях с Россией. По его словам, "параллельно евроинтеграции нужно занять принципиальную, но корректную позицию в отношении России".

Справка: Российско-грузинская война 2008 года – вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой. Тогда россияне напали на Грузию якобы для защиты "русскоязычного населения" в двух регионах страны. Операция "принуждения к миру", которая началась 8 августа, длилась пять дней и закончилась фактически российской оккупацией Южной Осетии и Абхазии.

К слову, недавно грузинская пророссийская партия "Справедливость ради мира" предложила России "восстановить стратегическую справедливость" и заключить новый "Георгиевский трактат".