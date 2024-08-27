Этот удар сорвал планы, – Шарп назвал последствия запуска сотен целей по Израилю

В ночь на воскресенье, 25 августа, ЦАХАЛ атаковал сотней истребителей тысячи целей "Хезболлы" на юге Ливана. Группировка заявила, что в ответ выпустила более 320 ракет и БПЛА по северу Израиля.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, что это была превентивная операция, направленная против оружия, которое могло быть использовано для масштабной атаки на центральную и северную часть Израиля.

Смотрите также Иран откладывает нападение на Израиль: NYT узнали причину

Какова ситуация в войне "Хезболлы" и Израиля

Шарп рассказал, что "Хезболла" планировала сотнями ракет и беспилотниками нанести удары по объектам на севере Израиля, в частности по главной базе разведки и штаб-квартире Моссада. Это вроде бы ответ на убийство их военного командира Фуада Шукра во время израильского воздушного удара по Бейруту в прошлом месяце. Однако израильтяне опередили террористическую группировку и и первыми атаковали тысячи вражеских целей.

Этот удар сорвал планы. То, что подготовили на сегодня и будущее, заметную часть уничтожили. Несмотря на это, ракетный потенциал "Хезболлы" большой. Они все равно имеют не уничтоженные возможности. А главное – могут быстро их восстановить,

– добавил он.

Группировка имеет немало оружия, которое до сих пор не было замечено. ЦАХАЛ уничтожил много террористических объектов. Впрочем, "Хезболла" смогла выпустить три сотни ракет и БПЛА по Израилю. Однако довольно беспомощно и менее эффективно, чем планировалось. Какие-то цели были сбиты, другие – упали на отрытой территории. Не обошлось и без повреждений. Немалый урон наделала израильская ракета-перехватчик, что признают в самой стране. К счастью, пострадавших нет.