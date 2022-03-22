Война идет не по плану Путина, но он не демонстрирует готовность остановиться: данные Госдепа

В Госдепе США заявили, что война, которую начал Путин, идет не по его плану. Однако российский диктатор не демонстрирует готовности остановиться.

Соответствующую информацию обнародовал спикер Госдепа Нед Прайс. Это случилось 21 марта – на 26 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Путин не демонстрирует готовности остановиться

В Госдепе США заявили, что Россия осуществляет "жестокие и хладнокровные бомбардировки в Украине", которые приносят смерть и разрушения.

По словам Прайса, президент Владимир Зеленский и народ Украины продолжают демонстрировать силу и мужество в борьбе против России.

Мы знаем, что дипломатия требует от обеих сторон искреннего и добросовестного участия, но президент Путин не демонстрирует готовности остановить атаку. Мы знаем, что эта война идет не по плану Путина. Быстрая победа была заблокирована Украиной,

– заявил Прайс.

Более того в Госдепе США пояснили, что Владимир Зеленский "ясно дал понять, что он открыт к дипломатическому решению".

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