ЦАХАЛ нанес массированные удары по боевикам ХАМАС и Хезболла: поразительные видео

Израильские военные продолжают войну против палестинских боевиков. Так, ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа и группировке Хезболла в Ливане.

Об этом рассказал спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в соцсети Х, ранее известной как твиттер. По его словам, военные уничтожили оружие, которое должны были применить боевики по Израилю, передает 24 Канал.

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Израиль уничтожил объекты ХАМАС и Хезболла

Хагари рассказал, что 22 октября ЦАХАЛ нанес удары по десяткам объектов террористов из ХАМАС по всему Сектору Газа. На кадрах можно увидеть, как после атаки на месте образуется облако из дыма и все взлетает в воздух.

ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАС в Секторе Газы / Видео с аккаунта Даниэля Хагари в соцсети Х

Кроме того, Армия обороны Израиля также нанесла удары по двум отрядам террористов, идентифицированным в Ливане, в районе Матат и горы Дов.

Израиль атаковал объекты Хезболлы в Ливане / Видео с аккаунта Даниэля Хагари в соцсети Х

Согласно подозрению, отряд в Матате намеревался запустить зенитные ракеты в сторону израильской территории, а отряд у горы Дов намеревался запустить обычные ракеты.

– сказал Хагари.

В конце концов, в ЦАХАЛ отметили, что боевики были ликвидированы до того, как они успели пустить ракеты по Израилю.

Армия обороны Израиля нанесла новые удары по боевикам

Армия обороны Израиля 23 октября сообщила, что ударила по южному Ливану по военному составу и пункту боевиков Хезболлы. Кроме того, военные самолеты также атаковали "террористическую ячейку" вдоль границы и уничтожили вооружение боевиков.

В ЦАХАЛ заявили, что эта "ячейка" планировала запустить ракеты вблизи израильского пограничного города Шломи.

ЦАХАЛ нанес удары по боевикам: смотрите видео

Также в ЦАХАЛ сообщили, что за минувшие сутки израильские военные нанесли удары по более чем 320 военным объектам в Секторе Газы.

"После разведки объекты террористов включали туннели, где находились десятки оперативных командных центров, некоторые из которых скрывали террористов ХАМАС и "Исламского джихада", военные базы и наблюдательные пункты",

– говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, представлявшим угрозу силам в районе Сектора Газы, которые готовятся к наземным операциям, включая десятки минометных и противотанковых ракетных постов.

В течение ночи танк ЦАХАЛ разбил ряд "террористических очагов", в том числе "очаг противотанковых ракет".