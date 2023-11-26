Перемирие между ХАМАС и Израилем: почему конфликт на Ближнем Востоке все еще может расшириться

В Секторе Газа держится временное прекращение огня для обмена заложников, удерживаемых ХАМАС, на заключенных палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Ключевые региональные игроки и западные союзники Израиля надеются превратить временное прекращение огня в более длинное перемирие.

В то же время в США считают, что ХАМАС начал нападение на Израиль по указаниям из Тегерана. Эта причина указывает на то, что конфликт все еще имеет риск перерасти в более масштабный. Детальнее о войне на Ближнем Востоке рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Что известно о перемирии между ХАМАС и Израилем

24 ноября официально начался режим прекращения огня в Секторе Газа. Было договорено о 4 днях такого режима, но он может продлиться в зависимости от выполнения договоренностей.

Если очень коротко, то Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о том, что боевики освободят 50 заложников, похищенных 7 октября. Большая часть заложников – женщины и несовершеннолетние.

Израиль со своей стороны освободит из тюрьмы 150 палестинских заключенных, тоже женщины и несовершеннолетние до 18 лет. В израильских тюрьмах действительно много палестинцев всех возрастов, в частности осужденных за участие в террористических организациях.

Кроме того, по договоренности во время прекращения огня в Сектор Газа беспрепятственно завозят гуманитарную помощь для гражданских. По информации египетской стороны, ежедневно в анклав доставляют около 130 тысяч литров дизтоплива, четыре грузовика с газом и 200 фур с гуманитаркой.

Но в Израиле сразу же предупредили, что перемирие временное. В частности, в первый же день Армия обороны Израиля распространяла листовки с просьбой не возвращаться в северные районы до прекращения боевых действий.

Однако многие жители Газы последовали призывам представителей ХАМАС вернуться с началом перемирия, из-за чего пришлось применить средства для разгона толпы.

В то же время в ЦАХАЛ четко заявили о том, что любой, кто представляет угрозу для военных в Газе, будет уничтожен. Поскольку безопасность военных является самым высоким приоритетом, даже несмотря на режим прекращения огня.

Сколько заложников освободил ХАМАС

Вместе с тем политическое руководство Израиля отметило, что прекращение огня может быть продолжено. Согласно договоренностям, ХАМАС отпустит 50 заложников, Израиль – 150 палестинских заключенных.

Затем за каждые 10 освобожденных заложников израильская сторона готова продлевать перемирие еще на один день.

В Израиле понимают, что перемирие – это также определенный тайм-аут для боевиков ХАМАС. Но министр обороны Израиля Йоав Галант сразу же назвал временное перемирие с группировкой ХАМАС короткой передышкой.

На сегодняшний день состоялось уже два обмена. 24 ноября ХАМАС освободил 24 израильских и иностранных заложников, Израиль в ответ передал 39 палестинских заключенных.

По отдельному соглашению того же дня ХАМАС освободил 11 иностранных граждан: 10 тайцев и одного филиппинца. 25 ноября ХАМАС освободил вторую группу из 13 израильских и 7 иностранных заложников, прибывших в Египет.

Сегодня же боевики террористической группировки ХАМАС передали властям Израиля список третьей группы заложников, готовых к освобождению.

ЦАХАЛ планирует вернуться к боевым действиям после перемирия

Сегодня уже третий из четырех анонсированных ранее дней прекращения огня. Однако начальник штаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви уже заявил, что после прекращения перемирия с ХАМАС израильские военные немедленно вернутся к нанесению ударов по Сектору Газы.

Более того, министр обороны Израиля Галант вообще заявляет, что перемирие будет непродолжительным, а все последующие переговоры с боевиками ХАМАС будут проходить под огнем.

Впрочем, окно возможностей для продления перемирия все еще остается. По крайней мере, так считают в соседнем Египте. Глава Государственной информационной службы Египта Диаа Рашван заявил, что Египет получил положительные сигналы от всех сторон о возможном продлении перемирия по крайней мере на один – два дня.

Вместе с тем, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским визави Йоавом Галантом по поводу процесса освобождения заложников и положения гражданских в Секторе Газа.

В разговоре Остин приветствовал новости о последней группе освобожденных и отметил важность договоренности Израиля, Катара и Египта, что предусматривает также увеличение поставок гуманитарной помощи и горючего в Сектор Газа.

Остин, в частности, заявил, что объемы помощи нужно увеличить. А еще добавил, что США делают все возможное, чтобы конфликт не вышел за пределы Сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке вышел за пределы Сектора Газа

Но, похоже, конфликт уже постепенно вышел за пределы Сектора Газа, и ведущую роль в этом играет именно Иран. Президент США Джо Байден накануне заявил, что считает, что сближение Соединенных Штатов с Саудовской Аравией стало одной из причин нападения боевой группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Речь идет о действительно амбициозном плане построить большой торговый коридор из Индии через весь Ближний Восток, далее в Израиль и в конце концов в Европу. Саудиты были заинтересованы в этом проекте, но его реализация означала бы фактическое признание Израиля рядом стран региона. Следовательно, такой проект крайне не понравился Ирану и его прокси-силам.

Следовательно, ряд аналитиков уверены, что Иран пытается скоординировать действия своих прокси-сил в регионе, чтобы повышать эскалацию, но так, чтобы США не включились в войну на полную.

По сути Тегеран уже сигнализирует Израилю, что их действия в Газе могут спровоцировать эскалацию конфликта. На этом фоне уже активизировались боевые действия между Израилем и "Хезболлой" на ливанской границе, а также ракетные удары по оккупированным Израилем Голанским высотам с сирийских территорий.

Между тем, поддерживаемые Ираном боевики в Ираке активизировали свои действия против американских объектов. Наконец, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене также заявили о своем участии в конфликте, нанеся ракетные и дроновые удары по южной части Израиля, а также захватив уже два корабля.

Эксперты по ближневосточной ситуации уверяют, что Иран за годы сформировал так называемую "ось сопротивления", состоящую из ряда террористических группировок.

Ось сопротивления ныне балансирует между автономными действиями и стратегической координацией с Тегерана. То есть Тегеран имеет определенный контроль над каждой из прокси-сил, но одновременно позволяет им определенные автономные действия. Это и позволяет Ирану делать вид, будто они не стоят за нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.

Хотя на самом деле, еще в июне этого года верховный лидер Ирана Хаменеи на встрече с представителями ХАМАС призвал к "большему единству и координации между группами сопротивления".

Он подчеркнул центральную роль Газы в сопротивлении, но одновременно указал на необходимость укрепления фронта на Западном берегу.

В то же время пропаганда Корпуса стражей исламской революции в тот же период начала описывать возможность "войны на многие фронты" против Израиля. Основными театрами конфликта станут как Газа, так и Западный берег реки Иордан, но при дополнительной поддержке других поддерживаемых Ираном группировок в регионе.

В конце концов, это то, что мы сейчас наблюдаем вокруг Израиля.

Что будет с Сектором Газа