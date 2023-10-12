В четверг, 12 октября, в Иерусалиме произошла стрельба. Правоохранители вступили в бой с террористом.

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Подробности стрельбы в Иерусалиме

В Старом городе злоумышленник начал стрелять по полицейскому участку у Дамасских ворот в Старом городе. После этого террорист попытался скрыться.

В Старом городе произошла стрельба: смотрите видео



Террорист успел ранить двух правоохранителей и захотел скрыться. Однако израильские полицейские ликвидировали преступника.

Очевидцы показали полицейскую операцию: смотрите видео



Один правоохранитель получил легкое ранение, а другой был тяжело ранен. Во время перестрелки сотрудники полиции закрыли все ворота Старого города.

В Иерусалиме было слышно огнестрельное оружие: смотрите видео

Что сказали в полиции

Полиция Израиля позже рассказала больше подробностей о стрельбе в Старом городе. Как выяснилось, нападавший был вооружен пистолетом-пулеметом "Карло". Это самодельное оружие производится в кустарных цехах на палестинских территориях.

Террорист атаковал правоохранителей, стоявших на входе в полицейский участок "Шалем" и попытался скрыться. Сотрудники полиции ликвидировали его во время погони.

После ликвидации террориста правоохранители обыскали территорию. Они проверили, не было ли у злоумышленника подельников. Личность нападающего пока не раскрывается.

Кадры с места событий / Фото полиции Израиля



Также на месте работали военные, а над Старым городом кружил вертолет. Солдаты обыскали два автомобиля и разрешили водителям проехать.

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