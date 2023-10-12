У четвер, 12 жовтня, у Єрусалимі сталася стрілянина. Правоохоронці вступили у бій з терористом.

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Подробиці стрільби в Єрусалимі

У Старому місті зловмисник почав стріляти по поліцейській дільниці біля Дамаських воріт у Старому місті. Після цього терорист спробував втекти.

У Старому місті сталася стрілянина: дивіться відео



Терорист встиг поранити двох правоохоронців та захотів зникнути. Однак ізраїльські поліцейські ліквідували злочинця.

Очевидці показали поліцейську операцію: дивіться відео



Один правоохоронець отримав легке поранення, а інший був важко поранений. Під час перестрілки співробітники поліції зачинили всі ворота Старого міста.

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Що сказали у поліції

Поліція Ізраїлю пізніше розповіла більше подробиць про стрілянину у Старому місті. Як з'ясувалося, нападник був озброєний пістолетом-кулеметом "Карло". Цю саморобну зброю виготовляють у кустарних цехах на палестинських територіях.

Терорист атакував правоохоронців, що стояли на вході у поліцейську дільницю "Шалем" та спробував втекти. Співробітники поліції ліквідували його під час погоні.

Після ліквідації терориста правоохоронці обшукали територію. Вони перевірили, чи не було у зловмисника спільників. Особистість нападника поки що не розкривається.

Кадри з місця подій / Фото поліції Ізраїлю



Також на місці працювали військові, а над Старим містом кружляв гелікоптер. Солдати обшукали дві автівки та дозволили водіям проїхати.

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