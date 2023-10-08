Пропагандист Кремля хотел высмеять Израиль и подставить Украину, но что-то пошло не так

Российский военкор попытался вбросить фейк, очевидно ставив целью поссорить израильский и украинский народы. Однако у кремлевского пропагандиста получилось только публично опозориться и стать посмешищем в соцсетях.

Фанат "русского мира" Андрей Руденко хотел выдать российский Т-90М "Прорыв" за израильский танк "Меркава". На это обратил внимание украинский блогер и журналист Денис Казанский.

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Что наговорил приспешник Кремля

Руденко распространил в своих соцсетях видео, на котором Силы обороны уничтожают Т-90М "Прорыв" вместе с российскими оккупантами. Вражеский пропагандист утверждал, что это якобы израильский танк "Меркава". Он попытался высмеять еврейских военных и заявил, что их технику уничтожает ХАМАС. Более того, российский военкор попытался натянуть на этот фейк кремлевскую выдумку о том, что Украина якобы продала оружие палестинским боевикам, которые недавно атаковали Израиль. Для большего "правдоподобия" он еще и приплел к этому "бандеровцев".

А между тем "лучшие" танки в мире ХАМАС сжигает один за одним. И причем делают они (палестинские боевики – 24 Канал) это украинским оружием, которое им продали бандеровцы,

– написал Руденко.

Как отреагировал Казанский

Украинский журналист высмеял российского пропагандиста. Он отметил, что Руденко нашел в наших телеграм-каналах видео уничтожения новейшего российского танка Т-90М "Прорыв", выдал его за подрыв израильской "Меркавы" и в результате поиздевался над гибелью своих же танкистов.

И все это ради лживого вброса о том, что ХАМАС якобы воюет оружием из Украины. Поистине, нет ничего более жалкого и позорного, чем российский военкор,

– заявил Казанский.

На самих кадрах можно увидеть, как Силы обороны ударили по российскому танку. Попадания были настолько мощными, что куски Т-90М подлетели высоко вверх, а от самой бронетехники почти ничего не осталось, не говоря уже об экипаже.

Мощное уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв": видео из соцсетей



Россия распространяет вброс об Украине и ХАМАС