"Если в Израиле начнется война, сразу туда поеду": Соловьев дал заднюю из-за громкого обещания

Российский пропагандист Владимир Соловьев известен своими громкими заявлениями, которыми он активно разбрасывается. Вот, например, он пообещал, что поедет в Израиль как только что там начнется война.

Собственно соответствующее обещание пропагандист, у которого еврейское происхождение, дал еще в 2004 году. Впрочем, люди все помнят и решили напомнить Соловьеву, а то война в Израиле началась, а он что-то не очень спешит.

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Соловьев бестолково оправдался

Соответствующее интервью он почти 20 лет назад дал еврейскому молодежному еженедельнику "Москва-Гилель". В нем пропагандист назвал себя евреем, а также пообещал, что отправится в Израиль в случае, если там будет война.

Вот если в Израиле начнется война, я сразу поеду туда, и ездил туда регулярно, когда там было очень плохо,

– уверял тогда он.



Соловьев обещал поехать воевать в Израиль, когда начнется война / Вырезка из газеты

Правда, он тоже давал обещание, что будет воевать на стороне России. Впрочем, как мы видим, воюет он за эфирное время и возможность продолжать вливать пропаганду в головы россиян.

А если, не дай Бог, что-нибудь произойдет здесь, то я буду воевать на стороне России. Я русский гражданин, русский, но еврей,

– сказал он в том же интервью.



Соловьев обещал поехать воевать в Израиль, когда начнется война / Вырезка из газеты

Пользователи сети решили припомнить Соловьеву, что свои слова следует держать. В эфире своего шоу пропагандист решил разбрасываться неожиданными оправданиями. Мол, он стар для войны, и что помехой стала так называемая "спецоперация".

Я еврей, никогда этого не скрывал. В 2004 году, когда была напряженность тоже, сказал, что если бы в Израиле началась война, как еврей поехал бы туда защищать мой народ. Я вам больше скажу, мне 60 лет, но если бы сейчас Россия не участвовала в "СВО", то я отправился бы в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после этой ужасной трагедии,

– начал выкручиваться он.

Жаловался пропагандист также на то, что он якобы стар для армии Израиля. Мол, разговаривал с послом Израиля Аркадием Мильманом. И что последний сказал ему: "Володя, вы не обижайтесь, но вы стар".