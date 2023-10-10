Тот, кто их поддерживает – Зеленский ответил, кто стоит за боевиками ХАМАС

Жестокое нападение боевиков ХАМАС на Израиль привело к сотням погибших и тысяч пострадавших. Страна впервые за 50 лет столкнулась с такой катастрофой.

Россия является одной из сторон, стоящих за атаками боевиков террористического движения ХАМАС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ по итогам переговоров с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, информирует 24 Канал.

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Кто стоит за режимом ХАМАС

"Кто стоит за ХАМАС? Я думаю, ответ достаточно прост. Тот, кто их поддерживает. Поддерживает публично, поддерживает оружием. Это ведь не один день, это происходит длительное время", – сказал Президент Украины.

По словам Зеленского, в соцсетях можно проследить, кто дает ответные сигналы о поддержке действий палестинских бойцов ХАМАС.

Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за такими шагами,

– заметил Владимир Зеленский.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

Отметим, что во время встречи со СМИ Президент Румынии Клаус Иоханнис подчеркнул, что осуждает теракт боевиков ХАМАС и поддерживает право Израиля на защиту от врагов.

Как и кто стоит за этой атакой, мы узнаем после возникновения и прояснения этих данных,

– заявил румынский президент.

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