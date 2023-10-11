Кремль поддерживает ХАМАС: Зеленский назвал самую большую проблему войны одновременно в Украине и Израиле

Владимир Зеленский объяснил, в чем состоит сложность одновременной войны в Украине и Израиле. Также президент ответил на вопрос, не волнуется ли он, что война в Израиле отвлечет внимание нашего государства.

Украинский лидер пояснил, что для того чтобы поддерживать поле боя, нельзя открыть много фронтов. Следует заметить, что в этом контексте Белый дом рассматривает вариант включить помощь Израилю и Украине в один пакет, пишет 24 Канал.

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Зеленский сказал о влиянии войны в Израиле на ситуацию в Украине

Украинский лидер ответил на вопрос, не переживает ли он, что война в Израиле отвлечет от Украины.

Самая большая проблема состоит в том, что вы не можете сосредоточиться на многих вещах одновременно. Вы должны выбрать, кого вы поддерживаете – деньгами, военной помощью,

– заявил Зеленский Digi24.

Президент Украины добавил, что после всего, что произошло, некоторым мало: "Они любят кровь, они не могут успокоиться. Нельзя сравнивать одну войну с другой. Люди, создающие эти войны, сумасшедшие".

Россия поддерживает ХАМАС

Владимир Зеленский рассказал France 2, что Россия поддерживает операции террористической группировки ХАМАС против Израиля.

У нас есть все основания полагать, что Россия способствует осуществлению определенных террористических операций… Она (Россия – 24 Канал) это делает не в первый раз. Она сделала это в Сирии, она это сделала в Украине. Она стремится посеять нестабильность во всем мире,

– заверил Зеленский.

Президент отметил, что для наших спецслужб это очевидно.

Белый дом может включить помощь Израилю и Украине в один пакет

Белый дом рассматривает возможность объединить финансирование Украины в срочный пакет помощи для Израиля. Это может стать значительным рычагом для того, чтобы Конгресс США все же одобрил помощь для Киева.

Иностранные журналисты объясняют, что это обезопасит финансирование возможных нареканий со стороны растущей оппозиции в Республиканской партии в Палате представителей.

Два высокопоставленных чиновника администрации США отметили, что Белый дом не принял окончательного решения. Однако его цель – склонить некоторых республиканцев проголосовать за комбинированный пакет, ведь они не хотят препятствовать оказанию военной помощи Израилю.