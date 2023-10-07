"Превратим город зла в руины": Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа немедленно уехать

ХАМАС 7 октября атаковал Израиль. Страна обещает отомстить за "черный день".

Соответствующее заявление сделал израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Он призвал жителей Сектора Газа уехать.

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Израиль отомстит ХАМАСу

Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа немедленно уехать.

Мы превратим все места в этом городе зла, где прячется ХАМАС, в руины. Израильская армия привлечет всю свою мощь. Жители Газы, уходите оттуда немедленно,

– подчеркнул премьер.

Он заявил, что ХАМАС начал жестокую и злую войну, которую Израиль выиграет, но цена будет высокой.

"То, что произошло сегодня, никогда не видели в Израиле. Мы сильно отомстим за этот черный день", – отметил Нетаньяху.

По его словам, израильские военные немедленно используют всю свою силу, чтобы обезвредить ХАМАС. Вероятно, глава правительства подразумевает полную ликвидацию группировки.

"Мы победим их до смерти. Эта война займет время, она будет тяжелой. Впереди нас ждут сложные дни", – заметил премьер.

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Министр обороны Израиля пригрозил "изменить реалии" в Газе на 50 лет вперед

По информации The Times of Israel, министр обороны Израиля Йоав Галлант пригрозил боевикам ХАМАС и Сектору Газа.

Они не различали женщин, детей и пожилых людей, они вредили всем. ХАМАС в скором времени поймет, что совершил серьезную ошибку, и заплатит цену. Мы изменим реалии в Газе на 50 лет вперед,

– заявил глава оборонного ведомства.

По данным Sky News, Армия обороны Израиля не исключает начала сухопутной операции в Секторе Газа.

В The Jerusalem Post сообщили, что Галлант также распространил особый режим безопасности на всю территорию Израиля. Это позволяет ЦАХАЛу предоставлять инструкции по безопасности гражданскому населению и закрывать общественные места, ели это необходимо.

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Израильская армия возобновила контроль над большинством южных общин

По информации Haaretz, в течение дня боевики убили не менее 200 израильтян. Еще более тысячи человек получили ранения.

Вечером 7 октября спикер ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари объявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов, в которые проникли боевики ХАМАС и исламского джихада.

Еще днем военные также подтверждали, что значительное количество израильских гражданских и солдат находится в заложниках у боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

После общения с Нетаньяху президент США Джозеф Байден выступил с заявлением. Как сообщает Reuters , он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль и никогда от него не отвернутся. Байден заявил: "Мы снабдим Израиль всеми необходимыми боеприпасами.

. Соединенные Штаты признали создание Израиля через 11 минут после его основания, и эта позиция никогда не изменится".