"Война – это худшее": история врача из Сирии, которого российские бомбы "нашли" в Николаеве

Оссама Яри сбежал от войны в Сирии, в которой диктатору Башару Асаду помогает Россия в украинский Николаев. Однако война и российские бомбы нашли его в Украине. Что мужчина думает об этом – читайте дальше.

Мужчина покинул Дамаск в 2014 году с целью найти мир со своей женой-украинкой в ​​Николаеве.

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Врач сбежал от войны в Сирии в Украину

Сейчас Оссама Яри в Областной офтальмологической больнице лечит детей, пострадавших от российских бомбардировок. Ему необходимо выполнять свои обязанности и помогать пациентам, несмотря на непрерывные обстрелы российских захватчиков.

Сирия и Украина сейчас в схожих ситуациях. Война – это худшее, что можно представить,

– подчеркнул врач Оссама Яри.

Он рассказал, что несколькими днями ранее в котельную, расположенную рядом с медучреждением, попал снаряд оккупантов. Врач также сказал следующее: "Я не мог в это поверить. Мы жили здесь мирно. Что делают россияне? От чего нас пытаются спасти? От себя?" В то же время врач отказался комментировать действия властей государства-агрессора.

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