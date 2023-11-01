Об этом 24 Каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. По ее мнению, роль религии в будущих конфликтах по всему миру будет только увеличиваться.

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Религиозный аспект в войне Израиля и ХАМАС

В израильско-палестинском конфликте религиозный фактор более чем очевидн. Чего стоит тот факт, что занимая территории на Ближнем Востоке, израильтяне ссылались на Тору в вопросе установления своих границ.

Религия – это очень быстрый и эффективный инструмент для мобилизации людей для достижения определенных политических целей. Это также очень интимная сфера жизни, и потому нет удивительного, что тысячи людей по всему миру выражают свою обеспокоенность по поводу условий, в которых находятся их единоверцы.

Возможно, в Украине голос мусульман относительно событий на Ближнем Востоке звучит не столь громко, потому что даже по оптимистичным подсчетам их в нашей стране живет не более миллиона. Но в странах, где они составляют большинство или значительный процент населения, их голос крайне громкий,

– объясняет ученая.

В то же время следует отметить, что в акциях в поддержку Палестины принимают участие не только мусульмане, но и люди, не принимающие насилие и протестующие против войны и смертей гражданских палестинцев, которые гибнут от авиаударов по объектам ХАМАС.

Митинг Эрдогана и манипуляция религиозными вопросами

Нет никакой исторической эпохи, в которой бы религия не была связана с политикой. Более того, сегодня вес религии и ее влияние на политические процессы растет.

Примером тому может служить современная Турция, в которой недавно праздновали 100-летие со дня основания государства. Интересно то, что ее основатель Кемаль Ататюрк был человеком атеистических взглядов.

Людмила Филиппович о религиозном аспекте израильско-палестинского конфликта: смотрите видео

Однако в речи Эрдогана, провозглашенной на митинге, посвященном юбилею государства, турецкий президент, особенно не останавливаясь на событиях 100-летней давности, говорил о Газе, цивилизационном и религиозном конфликте Запада и Ближнего Востока, а также о былом наследии Османской империи.

Как неоднократно отмечали политические обозреватели, это заигрывание с прежним могуществом Стамбула полностью противоположный тому, какой видел Турцию Ататюрк. В то же время Эрдоган использует антизападную риторику для того, чтобы популистическим способом угодить своим избирателям.

Религиозные вопросы на первых разворотах новостей