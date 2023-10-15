Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко объяснил 24 Каналу, почему Лукашенко молчит. Он предположил, что на это могли повлиять некоторые ранее случившиеся события.

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Как отметил Латушко, Лукашенко на первую линию фронта направил свою пропаганду. Следовательно, в своих публикациях они писали, что "победа Палестины – это победа Москвы и Минска".

Впоследствии некоторые сообщения были удалены. Однако, если взглянуть на белорусские СМИ, то они на стороне ХАМАС. Здесь не прослеживается произраильская позиция,

– подчеркнул Латушко.

Причина молчания Лукашенко

Лукашенко же молчит, ведь научился на предыдущих ошибках. Когда громкие высказывания белорусского президента приводили к ухудшению отношений с Израилем. Впоследствии происходило закрытие посольств Израиля в Минске и отзыв послов.

Латушко вспомнил историю, которая произошла более 10 – 15 лет назад, когда Лукашенко высказывался очень неприятно о евреях в городе Бобруйск, что в Беларуси. Следовательно, белорусский президент сказал, что город загрязнен именно из-за проживания евреев.

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Затем Израиль жестко ответил Александру Лукашенко, что тот направил посла Павла Якубовича в Иерусалим, чтобы наладить отношения между странами. Так как Якубович был доверенным лицом Лукашенко и евреем по национальности.

Всё это приводило к обострению отношений. Лукашенко этого боится и не хочет испортить отношения с Израилем, поэтому пока молчит,

– заметил Павел Латушко.

Однако, по его словам, зная психологию самопровозглашенного президента Беларуси, Лукашенко лишь впоследствии начинает "нести бред". Поэтому, допустим, на следующей неделе во время публичных встреч самопровозглашенный как-то прокомментирует войну между ХАМАС и Израилем.

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